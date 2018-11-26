مال وأعمال

نظم بنك «بوبيان» مجموعة من ورش التصميم والديكور الداخلي وتزيين المنزل لعميلات حساب Platinum و One لتدريبهن على فن الديكور الداخلي وذلك بالتعاون مع هنا ميزون اكسبو hanamaison2018.

وقال مدير أول إدارة التسويق في بنك بوبيان حمد حاجي ان ورش التصميم والديكور الداخلي للمنزل الخاصة بعميلات بنك بوبيان تمت بالتعاون مع نخبة من اشهر المصممين المتميزين في الكويت مثل إيناس المرزوق ، بيبي الغانم، م. جنان الزامل، م. حمد الصعب، عالية مدو و حسين قمشة كما تم اختيار مواضيع الدورات التدريبية بعناية لتركز على جميع الترتيبات الخاصة بديكور المنزل الداخلي والاضاءة بالاضافة الى تصميم الحدائق. وأكد حاجي ان فكرة دورة التصميم والديكور الداخلي للمنزل جاءت من منطلق اهتمام بنك بوبيان بعميلاته من حساب Platinum و One والبحث دائما عن افضل الفعاليات والانشطة التي تتناسب مع طبيعة الحياة اليومية.

