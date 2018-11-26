مال وأعمال

أعلنت الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز الكويت ليلى المطيري، عن تنظيم مؤسسة «إنجاز العرب»، بنسخته الـ 12 من «مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال «السنوية و التي تقام للمرة الثالثة في الكويت في الفترة ما بين 26 إلى 29 نوفمبر 2018، حيث تشهد المسابقة تنافس 80 طالباً من 11 بلداً من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفوز بجوائز في 12 فئة أمام أقرانهم ولجنة تحكيم قديرة.

وأشارت المطيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس، إلى أن المسابقة ستستقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وذلك بمشاركة أكثر من 180 مشاركاً من فرق إنجاز والمتطوعين والمرافقين، وسيتم اختتام المسابقة باحتفال ضخم لتسليم الجوائز واعلان الفائزين بتاريخ 28 نوفمبر، حيث من المتوقع ان يزيد عدد الحضور عن 400 ضيف بمن فيهم طلاب المدارس الثانوية والجامعات و مختلف الشركاء. وأضافت قائلة، «لطالما كانت إنجاز الكويت في مقدمة المنظمات التي تسهم بتعزيز قدرات الشباب العرب عامة والكويتي خاصة لتطوير مهاراتهم الريادية، وسوف توفر المسابقة الإقليمية منصة مثالية لطلابنا كي يحصلوا على خبرة عملية في التعامل مع تحديات الحياة الواقعية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة لينجحوا في مسيرتهم المهنية».

وأوضحت أنه سيتنافس الطلاب المشاركون على 12 جائزة تتضمن «جائزة مؤسسة سيتي للعملاء» و«فيديكس أكسس أوورد» و«تحدي بوينغ للأعمال» و«جائزة MBC الأمل لأفضل عرض فكرة مشروع» و«جائزة مؤسسة متلايف للابتكار» و«جائزة أفضل شركة طلابية للعام 2018» و«جائزة أفضل منتج» و«جائزة أفضل شركة ذات أثر اجتماعي». من جهة أخرى، تضم لجنة التحكيم ممثلين عن شركات «غوغل» و«هوني ويل» و«إنفستكورب» و«MBC جروب» و«بنك الخليج» و«متلايف» و«فيديكس» و«سيتي الكويت» و«بوينغ» و«مكينزي» و«شنايدلر الكتريك».

بنك الخليج

من جهته، أكد مساعد مدير عام الاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير، أن بنك الخليج يفتخر أن يكون الراعي البلاتيني لمسابقة انجاز العرب للسنة الثانية عشرة والتي تقام بالكويت للمرة الثالثة، مؤكدا أن رعايتهم لهذا الحدث المهم ليست رعاية فقط بل إيمانا منهم بدعم الشباب وتعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب الكويتي والعرب وذلك من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية حيث يحرص بنك الخليج دائما على دعم ورعاية البرامج التي تقوم بتنمية ومشاركة الشباب المجتمعية وتمكينهم من القيادة والريادة الإبداعية.

واستعرض الأمير أهم البرامج التي قام بها بنك الخليج خلال عام 2018 لمؤسسة إنجاز الكويت أبرزها تقديم 250 متطوع من البنك عملوا على 4 برامج تدريب و69 برنامجاً للابتكار، 47 تدريباً وظيفياً، 120 محاضرة لريادة الأعمال موضحا أن جميع هذه البرامج قدمت لـ 1825 طالباً.

صناعات الغانم

من ناحيته، قال المدير التنفيذي للاتصالات الشاملة في شركة صناعات الغانم، عبداللطيف الشارخ، ان الشركة تعتبر أحد الشركاء الرئيسين في هذه المسابقة الاقليمية التي تطمح لتسليط الضوء على أمثلة يحتذى بها من شباب وبنات الكويت ممن يسعون إلى أن يصنعوا التغيير بأيديهم. وأضاف قائلا، مما لا شك فيه أن الرعاية السامية بهذه الاحتفالية من قبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، إنما تؤكد حرص الكويت قيادة وشعبا على دعم وتشجيع كل ما من شأنه الدفع بقضايا الشباب وتمكينهم من النهوض بدورهم المنشود.

وأكد الشارخ أن مشاركتهم الى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات القيادية بمختلف المجالات على مستوى المنطقة تؤكد التزامهم بتكريس جهودهم وخبراتهم في القطاع الخاص وتسخيرا لدعم أنشطة «إنجاز العرب»، إيمانا منهم بالدور الذي تقوم به هذه المنظمة في خلق جيل جديد من الشباب الذين تملؤهم العزيمة والإصرار على بناء واقع أفضل لهم وللأجيال القادمة. وأشار الشارخ إلى أنه تجمعهم علاقة وطيدة مع منظمة إنجاز العرب، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر الغانم في تأسيس هذه المنظمة وترؤس مجلس إدارتها، ولا يزال من أوائل الداعمين لأنشطتها في تأهيل الشباب لريادة الأعمال والثقافة المالية، وقد ترجم هذا الاهتمام على مستوى جميع شركات صناعات الغانم، حيث يشارك عدد كبير من موظفيها بشكل سنوي في التطوع لتدريب الطلبة في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من خلال برامج «إنجاز الكويت».

«زين» للاتصالات

من جانبها، قالت مدير الاستدامة والابتكار في زين للاتصالات، هيا المانع، أن زين تفخر بتواجدها كشريك استراتيجي لمؤسسة إنجاز العرب وكشريك نجاح لمسابقة إنجاز العرب السنوية للشباب رائدي الأعمال التي تأتي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فلطالما كانت زين داعماً رئيساً لمثل هذه المبادرات الأكاديمية التي تعنى بتطوير وتنمية مهارات الشباب، وهذا ما هو إلا واجبنا كمؤسسات في القطاع الخاص لكي نُسخّر قُدراتنا ومواردنا للمساهمة بتنمية قطاعي الشباب والتعليم في المجتمع الذي نعمل فيه.

كما أكدت المانع التزام زين الكامل بتسخير إمكانياتها المادية والبشرية بالشكل الذي يُعزز الروابط مع الجهات والمؤسسات المختلفة في المجتمع الكويتي، وخاصة تلك التي تعمل على تنمية وتعزيز دور الشباب في مختلف المجالات والأصعدة للمساهمة في رفعة الكويت.

البلوشي: «كوت فود» تدعم استراتيجية التواصل

قال مدير التواصل الاستراتيجي في مجموعة «كوت فود» الغذائية، عبدالله البلوشي، ان مجموعة كوت فود تم تأسيسها منذ عام 1982 ، وكانت أول علامة تجارية لها آنذاك هي «الأرنب الجائع» ثم وعقب ذلك انضمت للمجموعة العلامات التجارية الأخرى مثل بيتنزا هت، برجر كنج، أيامي، كبابجي، برج الحمام، بالإضافة علامة تجارية انضمت مؤخرا للمجموعة وهي فل وياسمين.

وأكد ان المجموعة منذ عام 1982 تحكمها وبنظرة ثاقبة من رئيسة مجلس إدارة مجموعة كوت فود الغذائية فدوى الحميضي خمسة قيم رئيسة، أحد أهم هذه القيم تسمى «خدمة من القلب» الهدف منها خدمة وتطوير المجتمع.

وأشار إلى أنه على مدار 36 عاماً حرصت مجموعة كوت فود الغذائية على دعم المجتمع بكل إمكاناتهم، لافتا الى أن إحدى علامات الدعم هو خلق استراتيجية تواصل وشراكة بينهم وبين جمعية انجاز العرب.

العيسى: «لوياك» تسعى لخلق فرص وظيفية

من ناحيتها، ذكرت مديرة قسم الخدمة المجتمعية في مؤسسة لوياك، يسرا العيسى، أن لوياك مؤسسة غير ربحية تأسست منذ عام 2002 قام على تأسيسها 7 سيدات من المجتمع الكويتي، مشيرة إلى أن المؤسسة تحرص على خلق فرص وظيفية وفرص تطوعية سواء داخل الكويت أو خارجها، مبينة أن جميع برامجهم تتمحور حول سبع قيم منها الإبداع والتمكين والسلام والمحبة، لافتة الى وجود المتطوعين من مؤسسة «لوياك» في مسابقة انجاز العرب لاثبات وجودهم.

خليل: «ناس» تعزز مهارات الشباب

وأخيرا قال مدير تقديم الخدمات في شركة ناس لخدمات الطيران، صالح الحاج خليل، أن «ناس» تفتخر بشراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة انجاز العرب للسنة السابعة على التوالي، بهدف تعزيز وتمكين مهارات الشباب الريادية في قطاع الطيران والخدمات التي يقدمها وذلك من منطلق مسؤوليتهم المجتمعية وتطوير قدرات الشباب التعليمية والمهنية.