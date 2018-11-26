مال وأعمال

جددت الاعلامية والناشطة في مجال السياحة والمرأة نبيلة العنجري التأكيد على ضرورة استحداث وزارة او هيئة عامة تعنى بالسياحة في الكويت

جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به العنجري في اعقاب اعلان نتائج دراسة صادرة عن منظمة السياحة العالمية اظهرت أن المواطن الكويتي ينفق سنوياً 11 في المئة من دخله على السياحة والسفر والترفيه وهو الأعلى خليجيا يليه السعودي الذي ينفق ما متوسطه 7 في المئة من دخله على السياحة والسفر، ثم القطري 5.7 في المئة والإماراتي 4.6 في المئة والعماني 3.3 في المئة والبحريني 2.1 في المئة.

وأكدت العنجري ان انعاش السياحة في الكويت وتعزيزها لم يعد ترفا بل اصبح ضرورة ملحة في ظل الجهود التي تؤكد عليها الخطط التنموية ورؤية الكويت 2035 «كويت جديدة» والتي تؤكد على ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل في البلاد خصوصا في ظل التوجه الى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وشددت العنجري ان علينا في الكويت ألا نغفل هذا الجانب ان كنا جادين في ايجاد مصادر اخرى للدخل القومي، لافتة ان دولة الكويت من الممكن ان تكون بلدا سياحيا اذا ما اهتمت الدولة بذلك معربة عن املها ان يبدأ مشروع تطوير الجزر الكويتية في التنفيذ حيث من الممكن ان يسهم هذا المشروع في زيادة اعداد السائحين الى دولة الكويت كما انه سيسهم في تعزيز السياحة الداخلية.

واستغربت العنجري انه في الوقت الذي تتسابق فيه الدول على زيادة حصتها من السياحة العالمية الا اننا في الكويت لا نولي هذا المصدر الحيوي للاقتصاد اي اهتمام يذكر ولازالت الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تم تقديمها للحكومة منذ ديسمبر 2005 حبيسة الأدراج او ملقاة في أحد المخازن ولم تنظر لها الدولة بعين الاعتبار ليستفاد منها في إيجاد مصادر إيرادات للدخل وفرص توظيف الكويتيين.

