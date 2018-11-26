مال وأعمال

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في فعاليات المنتدى الاقتصادي الكويتي القبرصي الذي انعقد بحضور نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية جمهورية قبرص، حيث ترأس وفد الغرفة محمد جاسم الصقر النائب الثاني للرئيس وضم كل من علي حسين مكي الجمعة عضو مجلس الإدارة، كما حضر اللقاء سفير الكويت في قبرص وليد الكندري.

وقد ضم الوفد الاقتصادي القبرصي ممثلي من القطاع الخاص على رأسهم خريستودولوس انغاستنيسوتس رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص، كذلك شركات تمثل قطاعات التطور العقاري، الفنادق، الاستثمار، المصارف والبُنى التحتية، حيث القى محمد الصقر كلمة رحب فيها بالوزير القبرصي والوفد المرافق له معرباً في سعادته بمشاركة الغرفة في هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وكذلك للاطلاع على البيئة الاستثمارية في قبرص، حيث أكد أن الغرفة تعرب عن استعدادها بتسخير جميع إمكاناتها المتاحة في سبيل فتح آفاق اقتصادية جديدة من خلال عمل شراكات استثمارية وتجارية واستراتيجية بين الشركات الكويتية ونظيراتها القبرصية. ثم تطرق الصقر لرؤية «كويت جديدة 2035» التي تتضمن تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة النفطية، البنية التحتية، الموانئ، الصحة، التعلم والإسكان، حيث سيتم إعطاء القطاع الخاص أدواراً رئيسة في تنفيذ هذه المشاريع من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp)، وأكد الصقر ان أيادي الغرفة مفتوحة للجانب القبرصي للتعاون المثمر والسعي لتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين الصديقين. وبدوره، أكد وزير الخارجية القبرصي أن حكومة بلادة تسعى جاهدة إلى تشريع القوانين الموائمة التي تهيئ بيئة أعمال خصبة تجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مضيفاً أن بلاده تتمتع بعدد من القطاعات الحيوية للاستثمار أهمها السياحة، الإنتاج الزراعي، وتصنيع المواد الغذائية المختلفة لمنتجات الألبان وغيرها، حيث دعى قطاع الاعمال الكويتي لزيارة قبرص وذلك للاطلاع على الفرص المتاحة عن كيث وإقامة مشاريع تجارية استثمارية، كما أشاد بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة الكويت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الكويت وقبرص.

