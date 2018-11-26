مال وأعمال

أنهى اتحاد الصناعات الكويتية استعداداته لتنظيم معرضه الخامس «جسور KIU EXPO 2018» والذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمشاركة كبرى المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة، والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركات فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر على أرض المعارض الدولية بمشرف (قاعة 8).

وقد اعلنت عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية والجهات الحكومية عن مشاركتها في هذا المعرض الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم التطورات التي شهدتها الصناعة الكويتية خلال السنوات الاخيرة، ومدى اهتمام الجهات الحكومية بنمو وتطور هذا القطاع الحيوي والمهم.

وبهذه المناسبة، أكدت شركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة فهد حسين الخرافي إن الشركة ستشارك في هذا العرس السنوي كشركة متخصصة فى مجال التجارة العامة والمقاولات عن مشاركتها فى هذا العرس السنوى (كراع ماسي) إيماناً منها بالدور الإيجابى والفعال الذى يقوم به اتحاد الصناعات، كونه الكيان الحاضن للمصنعين المحليين والمتحدث باسمهم، و الذى لا يدخر وسعاً فى سبيل دعم وتشجيع الصناعات الوطنية ومنها الصناعات المغذية لقطاع المقاولات والمكملة كثيرة ومتنوعة وتشمل جميع مستلزمات البناء.

وقال فهد الخرافي ان المعرض يعد ملتقى للعاملين فى صناعة البناء والتشييد، كما انه يتيح تبادل الآراء وعرض المقترحات والإطلاع على آخر التطورات، وأيضا يعتبر فرصة جيدة للتواصل بين المتخصصين والجهات المعنية بالدولة فى أجواء إيجابية ومثمرة، كما يخلق هذا التجمع فرصة عظيمة لتوعية الشباب وإطلاعهم عن كثب بمكنون هذا المجال ويبث لديهم الثقة والإيمان بالمستقبل.

أما شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فقد أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سعدون علي إلى حرصه على المشاركة السنوية الفعالة بالتعاون من خلال الرعاية البلاتينية لمعرض اتحاد الصناعات السنوي، وذلك لما يوفره من دعم فعال ومتواصل للقطاع الصناعي المحلي واستثماراتنا الصناعية، وهو ما يتوافق مع سياستنا الاستثمارية في الصناعات المحلية لما لو من دور حيوي في دفع العجلة التنموية في بلدنا العزيز.

وتعمل شركة القرين على الدوام على البحث عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على توازن هيكل استثمارات الشركة بما يدعم مقومات الإنتاج والصناعة المحلية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في المجال.

وتشارك في المعرض كذلك اثنتان من شركات القطاع الصناعي في صناعات الغانم، (كراع بلاتيني)، حيث تشارك شركة كيربي الكويت، وشركة كيمكو إيسوفر KIMMCO ISOVER.

وعملت كيربي الكويت على تشييد المباني الحديدية وعلى توفير مواد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأكثر من 40 عامًا. أما المدير التنفيذي لشركة كيمكو ايسوفر جمال أبو صالح فقال: «بفضل تضافر جهودنا في المنطقة والاستعانة بخبرتنا العالمية، سنتمكن من توفير خدمات عوازل الصوف المعدني لجميع أنواع المشاريع والتي تشمل المباني الصناعية وحلول العوازل للتهوية والتكييف، ما سيعزز من مكانة كيمكو إيسوفير».

