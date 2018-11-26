مال وأعمال

شاركت ورعت شركة «كواليتي نت» المؤتمر والمعرض الخليجي الأول للأمن السيبراني، والذي أقيم خلال الفترة من 20 21 نوفمبر الحالي تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال رئيس القطاع التجاري في شركة «كواليتي نت» عيسى الكوهجي بان رعاية ومشاركة «كواليتي نت» في هذا المؤتمر، تعكس ريادتها كأول مزود لخدمة الاتصالات في تقديم خدمات من شأنها توفير أنظمة حماية ملائمة للقطاع الحكومي بجميع مؤسساته والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية ضد التهديدات الالكترونية حيث أصبحت معظم عملياتها وأنشطتها تعتمد وبشكل متزايد على التكنولوجيا، ما يعرضها أكثر للتهديدات الأمنية، وبالتالي على موثوقيتها وسمعتها وربحيتها، لافتـاً إلى أن الخدمـات التي تقدمهـا «كواليتي نت» تكون عبر شراكة استراتيجة مع شركة QUADRON الهنغارية.

أكد الكوهجي بان «كواليتي نت» قد شاركت في جلسة حوارية حيث ناقشت تأثير التهديدات السيبرانية، على المؤسسات والأعمال وكيفية الاستعداد لتجنب مخاطرها، وشارك في الجلسة الحوارية المفتوحة مستشار الامن السيبراني في شـركة «كواليتي نت شادي العزة الذي قدم شرحاً وافياً عن كيفية الاجراءات التي يجب اتخاذها لحماية المصارف، والمؤسسات المالية من الاختراقات التي تتعرض لها للمحافظة على أمن معلوماتها.

هذا وتم خلال المؤتمر عمل جلسة حوارية لمدير تطوير الأعمـال في شـركة «كواليتي نت» م. هاني أبو الخير مع الرئيس التنفيذي في شركة ناتمد محمد الصراف تم خلالها شرح طرق تفادي التهديدات السيبرانية وكيفية التوصل لحلول مختلفة حسب حجم الأعمال.

وفي نهاية المؤتمر تم تكريم «كواليتي نت» من قبل المنظمين للمؤتمر حيث تسلم رئيس القطاع التجاري في «كواليتي نت» عيسى الكوهجي درع التكريم.

