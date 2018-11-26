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مال وأعمال

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الأسعد: «ABC» تتطلع لفتح أسواق جديدة


أما شركة المرطبات العربية المحدودة، والتي هي إحدى الشركات الكويتية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع منتجات العصائر والألبان وتعبئة المياه الصحية في دول الخليج، فقد أعلنت عن مشاركتها في هذا المعرض (كراع بلاتيني)، مؤكدة انه بمثابة فرصة جيدة لعرض منتجات الشركة للحضور، لما يشهده المعرض من حضور واسع من داخل الكويت وخارجها.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة فادي الاسعد أن شركة ABC تتطلع من خلال إدارة تطوير الأعمال والتسويق إلى توطيد العلامات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من خلال فتح أسواق جديدة من خلال عملاء جدد.
واضاف أنها تتمتع بامتلاكها لمجموعة من العلامات التجارية مثل (ABC, Dalya, Blue Danan, Refresh) والتي تمتلك حصة سوقية جيدة في الكويت ودول الخليج والعراق.


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