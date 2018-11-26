مال وأعمال

أعلن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل»، أن ذراع إدارة الأصول البديلة «غلوبل كابيتال مانجمنت» قد اتمت بنجاح التخارج من حصتها البالغة 20 في المئة في شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي.

وقد عملت غلوبل مع مساهمين آخرين يمثلون 75 في المئة من شركة الإمارات لإعادة التأمين التكافلي خلال الأشهر الماضية على إنهاء صفقة التخارج ونقل الملكية إلى شركة أكسا لايبيلتي مانجرز، وهي إحدى شركات مجموعة أكسا المتخصصة في إعادة التأمين على قطاعات عديدة باستثناء الحياة. وقد تم إبرام الصفقة بالقيمة الدفترية أي بمضاعف سعر دفتري اعلى من متوسط مضاعف القيمة الدفترية لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلق سليمان محمد الربيّع، الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل» والشريك المدير في غلوبل كابيتال مانجمنت على صفقة التخارج قائلا: «نحن سعداء للغاية بإنجاز هذا التخارج لتوفير السيولة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها قطاع إعادة التأمين من تغيرات تنظيمية في الأسواق الإقليمية والتراجع الذي شهدته الاسواق العالمية خلال العشرة أعوام الماضية نتيجة الفائض الرأسمالي في اسوق إعادة التأمين».

