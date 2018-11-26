مال وأعمال

شاركت «مجموعة جنرال إليكتريك للعمل التطوعي» في حملة للتبرع بالدم، أقيمت في «مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا» في الكويت، دعماً لبنك الدم المركزي الكويتي.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة وايجابية من قبل موظفي «جنرال إلكتريك، وأقيمت تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين والاداريين من قبل بنك الدم المركزي. وشكلت هذه المبادرة تجسيداً لالتزام الشركة بقيم المسؤولية الاجتماعية، حيث يعتبر التبرع بالدم من أرقى أشكال الخدمات الإنسانية كونه يلعب دوراً هاماً في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الايجابية للمتبرع.

وتقوم «جنرال إلكتريك» بتنسيق الجهود التطوعيّة على مستوى الشركة من خلال الاطلاع عن كثب على الحاجات المجتمعيّة، ودعوة جميع الموظفين لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً في المناطق التي تعمل فيها. ويخصص موظفو «جنرال إلكتريك» ما يزيد عن مليون ساعة عمل تطوعي سنوياً في سبيل خدمة المجتمع.

