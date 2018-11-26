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شنغهاي - «رويترز»: توقع اقتصاديون في تقرير من جامعة رنمين في بكين أن يسجل النمو الاقتصادي الصيني 6.6 في المئة العام الحالي وأن يتباطأ الى 6.3% العام المقبل التوقعات التي نشرتها خدمة اخبارية جديدة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تتفق مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 73 اقتصاديا الشهر الماضي. لكن خبراء كلية الاقتصاد بجامعة رنمين حذروا من أن الصين ستظل تواجه صعوبات حتى اذا جرت تسوية التوترات التجارية مع الولايات المتحدة حيث ستعاني البلاد من تدهور بيئة التجارة العالمية وتراجع الصادرات وانخفاض قيمة العملة.

