مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري ان حجم المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجية 2040 تُقدر بحوالي 25 مليار دولار.

حديث المطيري جاء على هامش تنظيم الشركة أمس احتفالية بمناسبة تدشين استراتيجية 2040 لشركة البترول الوطنية والذي حضرها قيادات الشركة.

وأوضح المطيري ان البترول الوطنية تهدف لزيادة الطاقة التكريرية الى مليوني برميل بحلول 2035.

وذكر أنه مع تشغيل مصفاة الزور ستصل الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون برميل.

وكشف المطيري عن دراسة حالية لزيادة الطاقة التكريرية في الكويت لبلوغ الطاقة القصوى، قائلاً أن هناك مؤشرات أولية لامكانية تجاوز 800 الف برميل الحالية بزيادة 30 ألف برميل في البترول الوطنية، وحوالي 130 الف من مصفاة الزور.

وأشار الى دراسة تفصيلية جديدة سيتم اطلاقها لبناء مصفاة جديدة لمعرفة أنسب الأماكن والطاقة الاستيعابية سواء أكانت الطاقة التكريرية والتي تبلغ 430 ألف برميل «أكثر أو أقل» مرجحاً أن يتم انشاء المصفاة في جنوب الكويت، لافتاً الى أنه في جميع الأحوال يجب انتظار نتائج الدارسة، بما يحقق الاستراتيجية بحلول 2035 وبلوغ 2 مليون يومياً.

وفيما يخص صناعة الغاز قال المطيري أن البترول الوطنية سوف تطلق كذلك دراسة جديدة لانشاء خط غاز سادس وسابع، بما يؤكد التطور الكبير في انتاج الغاز الحر والمصاحب من قبل شركة نفط الكويت لتصل الطاقة التصنيعية للغاز الى 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً مرتبطة بعمليات انتاج الغاز اليومي بحلو ل 2025.

وقال أنه من المؤشرات على زيادة انتاج الغاز أن هناك فرص مستقبلية لخط غاز سابع، لافتاً الى أن هناك دراسة أولية لتحديد الموقع المناسب، مرجحاً أن يكون في غرب المصافي.

البترول الوطنية الكويتية تستعرض استراتيجيتها 2040

وقالت الشركة ان الاستراتيجية تهدف الى تحقيق أربعة أهداف أساسية هي التوسع في الطاقة التكريرية محليا وتمكين زيادة انتاج الغاز من قطاع الاستكشاف والانتاج واحراز أداء تشغيلي بأعلى المعايير العالمية للتميز وتلبية الطلب المتزايد من احتياجات انتاج الوقود عالي الجودة محليا وعالميا.

وأفادت بان الاستراتيجية تتضمن رؤية ورسالة وأهداف بالاضافة الى أسس ومبادئ تحقيق الريادة والاستدامة في مجال صناعة النفط والغاز والوفاء بالتزامات مؤسسة البترول تجاه الأسواق العالمية وبما يساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الكويتي.

القيمة المضافة

وبينت الشركة الى انها تسعى في رسالتها الى تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال انتاج وقود عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي في حين ان رؤيتها تسعى الى اعتلاء مرتبة عالمية مرموقة في صناعة تكرير النفط عبر أداء تشغيلي ومالي متميز.

وأشارت الى انه قد روعي في صياغة الخطة الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية 2040 الأخذ في الاعتبار توقعات خطط انتاج النفط والغاز المستقبلية واحتياجات السوق المحلي والعالمي من المنتجات النفطية بالمواصفات العالمية وفرص التكامل مع البتروكيماويات والتنويع في مصادر الطاقة الأخرى.

وحول التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية قالت البترول الوطنية انها استمدت استراتيجيتها من التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية ووجهت شركاتها التابعة لتطوير خططها الاستراتيجية لتحقيق تلك التوجهات.

وقالت انه وفي هذا الاطار أعدت البترول الوطنية خطتها الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040 لتأتي متوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة مشيرة الى انه يمكن تلخيص التوجهات الاستراتيجية لقطاع التكرير والتصنيع والبتروكيماويات حتى عام 2040 في عدة محاور.

تلبية الاحتياجات

وأشارت الى انه من هذه المحاور أيضا تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت عن طريق خليط من أنواع الوقود المختلفة والأمثل اقتصاديا وبيئيا مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها واستغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات مؤسسة البترول الكويتية.

واستعرضت البترول الوطنية العديد من الأبواب الأخرى المتعلقة باستراتيجيتها 2040 منها ما يتعلق بالمبادرات الاستراتيجية ومبادرات تمكين زيادة انتاج الغاز من قطاع الاستكشاف والانتاج ومبادرات الأداء التشغيلي بأعلى المعايير العالمية للتميز ومبادرات تلبية الطلب المتزايد على الوقود عالي الجودة محليا وعالميا.

وأشارت الى أهمية التعاون والتنسيق موضحة انه وفي سبيل انجاح تنفيذ الخطة الاستراتيجية طويلة المدى حتى عام 2040 ومواجهة التحديات تقوم الشركة بالتنسيق المستمر مع شركة نفط الكويت وفريق الطاقة في مؤسسة البترول لتحديد التباين في مستوى الطاقة الانتاجية للنفط والغاز المتاحة ومقارنتها مع المتطلبات المستقبلية من الطاقة لمحطات توليد الكهرباء بالاضافة الى التنسيق التام مع التسويق العالمي لمؤسسة البترول.

وأوضحت البترول الوطنية خلال استعراض استراتيجيتها العديد من البنود الخاصة في ومنها قيم الشركة وفقا لاستراتيجية 2040 وآليات المتابعة لرصد التقدم في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية وأولويات المرحلة المقبلة والتي من أهمها الاستمرار في تنمية العنصر البشري ومواصلة تعزيز أداء اجراءات الصحة والسلامة والبيئة والسعي لتطوير الأداء والتركيز بشكل خاص على مشاريع الشركة الكبرى.

الاحتياجات المحلية من الطاقة

1.4 مليون برميل يومياً في 2020.

1.7 مليون برميل يومياً في عام 2025.

2.0 مليون برميل يومياً في 2035.

تحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية آخذاً بالاعتبار توفر مصادر بديلة للوقود لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

توفير المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية المطلوبة.

تحقيق التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محليا.

تطبيق أعلى المعايير العالمية للتميز في التشغيل، والمحافظة عليها لتحقيق الريادة والاستدامة في مجال صناعة النفط والغاز.

المراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول الى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، والتي ليست من صميم عمليات وأنشطة المؤسسة.

تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية لدولة الكويت عن طريق خليط من أنواع الوقود المختلفة، والأمثل اقتصادياً وبيئياً مع الحرص على توفير البديل الاستراتيجي لها.

استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى في حال تحقيقها قيمة مضافة لأنشطة وعمليات مؤسسة البترول.

خطة إنتاج الغاز

قال المطيري أنه ومن أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تمكين زيادة انتاج الغاز المستخرج من قطاع الاستكشاف والانتاج، سنقوم الشركة بدراسة الحاجة الى بناء وحدة سادسة لانتاج غاز البترول المسال بحلول عام 2025. وعند تنفيذ تلك الوحدة، ستصل الطاقة التصنيعية الكلية لمعالجة الغاز الى 3.8 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين أنه في حال زيادة الانتاج لدى «نفط الكويت»، سيكون هناك حاجة لانشاء وحدة سابعة للوصول الى طاقة تصنيعية تقدر بنحو 4.6 مليارات قدم مكعبة قياسي يومياً في حالة النمو.