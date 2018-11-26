مال وأعمال

دعت شركة مدن الأهلية العقارية لتكثيف جهود تحسين مناخ الاستثمار في الكويت بشكل عام وفي قطاع العقار بشكل خاص وذلك لزيادة جاذبية البلاد للشركات العربية والاجنبية الكبرى وزيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي في البلاد.

واوضحت الشركة في تقرير متخصص ان القطاع العقاري الكويتي ورغم استمرار وجود بعض العوائق التشريعية والاجرائية تمكن من استقطاب 11 شركة عربية واجنبية خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2017.

واشار التقرير الا انه وبالرغم من محدودية عدد الشركات وصغر حجم الكلفة الاستثمارية لمشروعاتها الـ11 التي لم تتجاوز 3.2 مليارات دولار الا ان ذلك يعد مؤشرا على امكانية زيادة حجم مشروعات الاستثمار الاجنبي في البلاد بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص اذا ما تم تحسين مناخ الاستثمار وازالة العوائق التشريعية والاجرائية.

وكشف التقرير عن ان الامارات حلت في المرتبة الاولى بـ3 مشروعات لشركات هيدرا للعقارات ومجموعة EMKE وبيتر هومز وتقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بقيمة 1.23 مليار دولار تمثل 39% من مجمل الكلفة الاستثمارية للشركات الاجنبية ثم حلت الولايات المتحدة ثانيا عبر شركة برولوجيس المتخصصة في تشييد المباني الصناعية بمشروع قيمته 601 مليون دولار ثم حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة بقيمة 601 مليون دولار عبر شركة فريزر سيرفيسد ريزدنسز (فريزر آند نيف) المتخصصة في تشييد المباني السكنية ثم حلت الصين في المرتبة الرابعة بقيمة 580 مليون دولار عبر شركة المؤسسة الصينية للهندسة الانشائية (CSCEC) ثم شركات من الهند ولوكسمبورغ وأستراليا والهند وقطر.

ويرى التقرير أن الكويت تحتاج فقط الى عدد من التسهيلات التشريعية والاجرائية لانها تتمتع بغالبية مقومات جذب الاستثمار ومنها دخل مرتفع من النفط ومتوسط مشجع لدخل الفرد وموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي واجتماعي، ونظام حكم ديموقراطي، ونظام قضائي مستقل وشفاف، ونظام مصرفي قوي وسليم، وقطاع خاص مليء وخبير، وبنية أساسية حديثة، وكلفة منخفضة للطاقة، وضرائب منخفضة، ومعدل تضخم ضمن السيطرة ومؤشرات مستقرة للاقتصاد الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة واستقرار، وتسير سوقها المالية بسرعة نحو كونها سوقاً ناشطة متقدمة.

