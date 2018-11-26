أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر بيان امس وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليديس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حيث رحب النائب الأول بالضيف والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبحضور كل من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح، بمعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية «رئيس لجنة انظمة الخدمة العسكرية» اللواء الركن بدر احمد العوضي، حيث قدم ايجازا عن آخر ما توصلت اليه اللجنة بشأن مقترح العلاوات والبدلات والمكافآت الجديد.

هذا وقد اشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بما توصلت اليه اللجنة من نتائج، حيث اختتم اللقاء بتوجيهات منه ومؤكدا حرصه ودعمه لكل ما فيه مصلحة العسكريين.

واستقبل النائب الأول اعضاء التجمع الاسلامي السلفي، احمد باقر ود. علي العمير وأحمد الدعيج ود. مبارك الطشه.

حيث رحب النائب الأول بالضيوف وتم خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

