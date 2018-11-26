أول النهار

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي إن جدول أعمال الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأوروبي الأول لكبار المسؤولين والمقرر عقده في بروكسل غدا الثلاثاء يشمل التعاون في مجالات الأمن والطاقة والانماء إلى جانب الحوار السياسي بشأن المستجدات الإقليمية والدولية. وأضاف الخبيزي في تصريح لـ (كونا) أمس الأحد أن الحوار يأتي تفعيلا لاتفاق ترتيبات التعاون الموقع بين الكويت والاتحاد الاوروبي في عام 2016. وأشار إلى أن بدء أعمال الحوار الأول يعكس الحرص المشترك من الجانبين على الانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب موضحا أن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله سوف يترأس وفد الكويت المشارك في الاجتماع. وذكر أن الوفد سيضم قيادات من وزارتي الداخلية والكهرباء والماء ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى جانب ممثلين عن عدد من مؤسسات وشركات القطاع النفطي حيث ستلتقي تلك القطاعات بالأجهزة المعنية والمتخصصة في المفوضية الأوروبية. وأوضح أن نائب الوزير سيلتقي خلال الزيارة بالأمين العام بالإنابة في وزارة الخارجية البلجيكية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين كما سيقوم بافتتاح مقر بعثة الكويت لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى جانب لقاء مسؤولي الحلف.

