الأولى

نقل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالة إلى النواب مفادها أن هناك تعسفا وسوء استخدام لبعض الادوات الدستورية، وأن مسؤولية الأعضاء هي التصدي لهذا التعسف.

واضاف ان سمو الأمير أعرب عن ثقته في عقلانية وحكمة أعضاء المجلس في التصدي لهذه الممارسات، مؤكدا ان سموه وجه هذه الرسالة كونه أميرا للدولة ورئيسا للسلطات وأبا للدستور وأحد الأعضاء المؤسسين في المجلس التأسيسي.

وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين امس: تشرفت مع أعضاء مكتب المجلس بلقاء سمو أمير البلاد، وهو الأول منذ انتخابهم في دور الانعقاد الحالي، مؤكدا انه تم الاستماع إلى توجيهات ونصائح سموه فيما يتعلق بالوضعين المحلي والاقليمي. وقال بعد اللقاء السامي نقلت هذه الرسالة إلى بعض من التقيتهم من النواب، ومع صعوبة الالتقاء بالنواب جميعا في هذه الفترة الوجيزة، فأنا أنقل الرسالة الأميرية بكل أمانة ودقة بناء على توجيهات سموه. وأعرب الرئيس الغانم عن ثقته في تحمل النواب مسؤولياتهم تجاه الرسالة الاميرية وما جاء في مضامين النطق السامي الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد الحالي.

وكشفت مصادر لـ النهار عن وجود مشاورات لتقديم طلب شطب استجواب رئيس الحكومة، مؤكدة ان الحكومة لم تستقر على خيار بشأنه سواء بالغائه او التعامل معه وفق الاطر الدستورية بما فيها الاحالة للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية البرلمانية او تعطيل انعقاد الجلسات، وانها لن تستقر على رأي الا في جلسة الغد، وسط دعوة الى نواب المجلس كافة لمساندتها من اجل ترسيخ سنة حميدة في العمل البرلماني. من ناحيته، كشف عضو اللجنة التشريعية النائب خليل الصالح عن تأكيد أكثر من خبير دستوري ان استجواب رئيس الحكومة غير دستوري، ولكن يحق لسموه الصعود للمنصة والقول ان الاستجواب غير دستوري. ولفت بقوله: اذا أحيل الاستجواب الى اللجنة التشريعية فاعتقد ان تقرير اللجنة سيؤكد انه غير دستوري. من جهته، اكد عضو اللجنة النائب خلف دميثير ان الاستجواب المقدم من شعيب المويزري ليس من اختصاص رئيس الحكومة، وهناك من يسعى لحل المجلس وبإذن الله لن يفلحوا ولن يحل المجلس قائلا: ما نبي استمرار لعب اليهال هذا. من جهته، شدد النائب رياض العدساني على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن اوجه الخلل في مؤسسات الدولة لانه المسؤول عن التنسيق بين الوزراء في معالجتها، مبينا ان الانعكاسات الكارثية عقب الامطار تجاوزت تطاير الحصى إلى رؤية الشوارع مكسرة ومحفرة والمركبات تكسرت، ورئيس الحكومة والوزراء المعنيون يتحملون المسؤولية. واعتبر ان تحويل ملف كارثة الامطار للجنة التحقيق يؤكد ان الشركات المنفذة تتحمل المسؤولية وكذلك من تسلم المشاريع المتضررة من هذه الشركات.

ولفت بقوله الى ان نسبة الزيادة في كلفة تنفيذ مشروع المدينة الجامعية الجديدة بلغت نحو 236% اي اكثر من 1.5 مليار دينار، مشيرا الى استحالة وجود تنمية وحسن ادارة حكومية ما دام اختيار الوزراء والقياديين يتم بالترضيات. من جانبه، سأل النائب سعد الخنفور وزير الأشغال عن الخطوات التى تتبعها إدارات صيانة الطرق للتأكد من قيام الشركات المنفذة من توفير جهاز تنفيذى كامل حسب متطلبات وشروط العقد، في حين طلب النائب ماجد المطيري من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح نسخة من قرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الاحوال الجوية التي مرت بها البلاد الاسبوع الماضي وأسماء أعضائها.

من جهته، تحرى النائب ثامر السويط في سؤال لوزير الأشغال الأسباب الرئيسة المسببة لتطاير الحصى بالطرق، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل أزمة تطاير الحصى. واستفسر: هل تمت معالجة الأسباب في التركيبة الجديدة للأسفلت الذي يستخدم في حالة إعادة رصف الطرق الجديدة والمتضررة؟ بدوره سأل النائب سعد الخنفور وزير الأشغال عن الخطوات التى تتبعها إدارات صيانة الطرق والشركات المنفذة لنفق الصباحية.