الأولى

انتهت لجنة الميزانيات الى امهال وزير المالية د. نايف الحجرف أسبوعين بشأن عقود شركة المشروعات السياحية ذات الصِّلة باملاك الدولة والمال العام التي أعيد طرحها.

وعهدت اللجنة الى الوزير رفع تقرير إليها بعد التنسيق مع ديوان المحاسبة وفق الآلية القانونية المناسبة بشأن ما طرح في الاجتماع من معلومات ،خاصة أن الوزير بين الحاجة إلى دراسة الخطوات القانونية التي يراها ديوان المحاسبة والتي تراها شركة المشروعات السياحية حيال العقود التي أعيد طرحها أخيراً. وأكدت اللجنة على حماية أملاك الدولة وصون المال العام وتجنيبه التبعات القانونية المحتملة جراء أي عقود تبرم مع المستثمرين في حال عدم وجود التغطية القانونية السليمة.

وانتهت اللجنة الى تكليف ديوان المحاسبة تحديث تقريره عن شركة المشروعات السياحية متضمنا المستجدات التي تم طرحها في الاجتماع والتوصيات اللازمة وتزويد اللجنة بها لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وبين رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أن اجتماع اللجنة عقد في حضور وزير المالية د. نايف الحجرف لمناقشة كتاب ديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على طرح المواقع التي انتهت عقودها بالمخالفة للقوانين المنظمة.

واشار عبدالصمد الى إفادة وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية، حيث بين الوزير أنه للمرة الأولى يحاط علما بأن هذا العقد تشوبه تهمة التزوير، مؤكدا استعداده التام للتواصل مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وترتيب زيارة خاصة للديوان للاطلاع على ما لديه من وثائق، وإذا ثبتت واقعة التزوير فإن العقد سيحال إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عبدالصمد ان كتاب ديوان المحاسبة المرسل للجنة وإفاداته جاء فيه بيان ديوان المحاسبة أنه رغم الاتفاق على ضرورة حسم الخلاف المستحكم بينه وبين شركة المشروعات السياحية بشأن طرح المواقع التي انتهت عقودها مع الشركة وآلت للدولة ،إلا أنها تجاهلت جميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة ولم تتخذ أي إجراءات تجاهها والذي سيؤثر حتما على زيادة الهدر في المال العام إلى ما يقارب نصف مليار دينار كما هو وارد في كتاب الديوان المرسل للجنة.

وأضاف: قامت شركة المشروعات السياحية مؤخرا بدعوة الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للتقدم بالحصول على وثائق الطرح لـ 7 مواقع وفقا لقانون أملاك الدولة وليس وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفترض تطبيقه كما أفاد ديوان المحاسبة، كما أن شروط الطرح كانت تعجيزية وفقا لتعبيره.

كما أكد ديوان المحاسبة للجنة وجود أدلة قانونية لديه بأن العقد المبرم بين كل من وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية في سنة 2009 والذي بموجبه تتولى الشركة إدارة المرافق السياحية نيابة عن الدولة مقابل رسوم سنوية تؤديها للخزانة العامة بقيمة 1,635,867 دينار (مليون وستمئة وخمسة وثلاثون ألفا وثمانمئة وسبعة وستون دينارا) هو عقد مزور، وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية السابق قد انتهت إلى ثبوت إدخال تعديلات على العقد ونسبتها إلى الإهمال والخطأ غير المقصود وهو ما لا يتفق معه ديوان المحاسبة لأنها كانت عن عمد وفق أدلته. وأضاف الديوان أنه تمت إحالة هذه الواقعة إلى المحاكمات التأديبية إلا أنه لم يبت فيها بسبب عدم إحالته في الفترة القانونية، مما دعاه إلى إحالتها للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن الديوان لم يتلق منها ردا حتى تاريخه منذ شهر يوليو 2017، وأن القضية منظورة أمام محكمة الوزراء أيضا.