الأولى

استقبلت لجنة طلبات التعويضات جراء الأمطار الأخيرة في يومها الأول امس 300 مواطن ومقيم وذلك في مقر الهيئة العامة للتعويضات بالشامية.

واكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان استقبال طلبات التعويض عن اضرار الامطار سار في اليوم الاول بكل انسيابية وتنظيم، مشيرة الى تواجد اعداد لا بأس بها من المواطنين والمقيمين الذين تم استلام طلباتهم من خلال النماذج التي تم اعدادها لهذا الشأن والمستندات الثبوتية. واضافت الصبيح في تصريح صحافي خلال الجولة التي قامت بها صباح امس في صالة التسجيل انها اطلعت على سير العمل وطريقة استقبال طلبات التعويض، لافتة الى أن الامور تسير وفقا لما تم الاعداد والتجهيز له. وأوضحت أن اعداد الموظفين المعنيين باستقبال طلبات التعويض متناسبة مع الاعداد التي راجعت لجنة التعويضات، مشيرة الى ان استقبال الطلبات سيكون يوميا من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا في ايام الدوام الرسمي. من جهته كشف رئيس فريق تعويضات المتضررين من الأمطار وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي عن استقبال حوالي 300 متقدم من المواطنين والمقيمين في اليوم الاول، لافتا الى أن المرحلة الأولى التي بدأت أمس مخصصة لاستقبال المعاملات الموثقة عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الأمطار. وأضاف: إن الذين سارعوا الى اجراء الاصلاحات اللازمة على مساكنهم أو ممتلكاتهم المتضررة، يجب عليهم توثيق تلك الأضرار واثبات الاصلاحات التي تمت وتقديمها مع طلب التعويض من دون أي مبالغة، مبيناً أن عملية التعويض ستتم عبر 3 مراحل. وأشار الى أن اللجنة لم تحدد تاريخاً لاغلاق باب تلقي الطلبات، مراعاة لمصالح المتضررين، مبيناً أن الفريق حين يلحظ بدء تقلص عدد المتقدمين سيعلن عن الموعد النهائي لاغلاق الباب، حتى يتسنى لمن لم يتقدم الاسراع في اثبات الضرر الواقع عليه. وأوضح أن المرحلة الثانية ستكون خاصة بفريق التعويضات ولجانه الفنية المتخصصة اذ سيدرس كل حالة على حدة لتقييم كل الأضرار التي وقعت من الناحية الفنية، وتحديد المسؤولية الأولية عنها، ومن ثم تحديد التعويض المناسب. ولفت الصرعاوي الى أن المرحلة الثانية قد تبدأ قبل اغلاق باب المرحلة الأولى، ما يعني أن المرحلتين ستسيران على خطين متوازيينٍ حتى الانتهاء من التقييم الفني لكل الطلبات. ومضى قائلا إن المرحلة الأخيرة ستبدأ بناء على ما خلصت اليه اللجان من تقدير الخسائر ومقدار التعويض المناسب لكل حالة، ومن ثم تحديد القيمة النهائية لاجمالي التعويضات، مع رفع تقرير مفصل بها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. من جانبه قال موظف الاستقبال في الهيئة العامة للتعويضات حميد الحميدان ان غالبية الحضور امس جاءوا للاستفسار عما هو مطلوب وعن كيفية الاجراءات، مشيرا الى ان بعض المتقدمين كانت معاملاتهم جاهزة ومستوفاة وهؤلاء تم استلام اوراقهم ومنحهم ايصالات استلام. ولفت الى ضرورة توثيق الضرر سواء كان لمنزل او سيارة، مبينا ان عملية تقديم الطلبات تسير بشكل جيد.