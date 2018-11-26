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أكد مدير عام هيئة البيئة الشيخ عبدالله الحمود ان الهيئة مستمرة في حفر الخزانات الارضية لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الامطار خلال المرحلة الحالية والمقبلة لمنع تدفق السيول الى المدن في المنطقة الجنوبية والاستفادة منها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الحمود عقب جولة تفقدية قام بها رفقة وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي الى موقع العمل الخاص بإنشاء خزانات تجميع وحصر المياه في منطقة جنوب الصباحية.

واوضح انه تم خلال الجولة مناقشة جهود الهيئة في هذا الصدد، كما تمت مناقشة تصوراتها لموسم الامطار الحالي وحتى شهر مايو المقبل، اضافة الى تصوراتها لضمان استدامة الحلول المطروحة للمستقبل.

من جانبه قال مدير شؤون الرقابة البيئية د. محمد الاحمد ان الخزانات التي تم حفرها في المنطقة الجنوبية على مسار السيول يمكن أن تستوعب ما يقارب 12 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح انه سيتم حفر المزيد من هذه الخزانات لاستيعاب كميات أكبر من المياه للمساهمة في تخفيض نسب المتدفق منها الى منطقة الفحيحيل والمناطق المحيطة، خصوصا بعد التكسرات التي شهدتها السدود بسبب الامطار وارتفاع منسوب المياه.