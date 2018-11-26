الأولى

كشف الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد المطيري عن ان هناك دراسة تفصيلية جديدة سيتم إطلاقها لبناء مصفاة جديدة لمعرفة أنسب الأماكن والطاقة الاستيعابية سواء أكانت الطاقة التكريرية والتي تبلغ 430 ألف برميل أكثر أو أقل مرجحاً أن يتم إنشاء المصفاة في جنوب البلاد. (طالع ص 13)

وقال المطيري على هامش تنظيم الشركة أمس احتفالية بمناسبة تدشين استراتيجية 2040 لشركة البترول الوطنية: إنه من المؤشرات على زيادة انتاج الغاز أن هناك فرصاً مستقبلية لخط غاز سابع، لافتاً إلى أن هناك دراسة أولية لتحديد الموقع المناسب، مرجحاً أن يكون في غرب المصافي. واضاف ان حجم المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن استراتيجية 2040 تُقدر بحوالي 25 مليار دولار، لافتا الى ان البترول الوطنية تهدف لزيادة الطاقة التكريرية إلى 2 مليون برميل بحلول 2035. وذكر المطيري أنه مع تشغيل مصفاة الزور ستصل الطاقة التكريرية إلى 1.4 مليون برميل موضحا ان الدراسة الحالية تهدف الى زيادة الطاقة التكريرية في الكويت لبلوغ الطاقة القصوى. وقال إن هناك مؤشرات أولية لإمكانية تجاوز 800 الف برميل الحالية بزيادة 30 ألف برميل في البترول الوطنية، وحوالي 130 الف من مصفاة الزور، لافتاً إلى أنه في جميع الأحوال يجب انتظار نتائج الدارسة، بما يحقق الاستراتيجية بحلول 2035 وبلوغ 2 مليون يومياً.