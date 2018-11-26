الأولى

كشفت احصائيات غير رسمية عن ان نسب ملكيات الحكومة في بيت التمويل تبلغ اجمالا 48% منها 24.08% للهيئة العامة للاستثمار، و10.48% للهيئة العامة لشؤون القصر، و7.30% للأمانة العامة للأوقاف و6.19% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحة ان نسبة مساهمة الحكومة في البنك الأهلي المتحد تبلغ 18.69% عن طريق مؤسسة التأمينات بشكل مباشر وغير مباشر. (طالع ص9)

وقالت «الهيئة العامة للاستثمار» رداً على استفسارات نيابية حول عملية الدمج المحتملة لبيت التمويل مع البنك الاهلي المتحد انها تدرس مساهمتها في بيت التمويل على ضوء البدائل الاستراتيجية المتاحة بالتنسيق مع مستشار متخصص.

وأكدت الهيئة انها لم تتخذ موقفا نهائيا بشأن مساهمتها في بيت التمويل، مشيرة الى انها اطلعت على المراسلات الموجهة من بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد الى الجهات ذات العلاقة بعملية الدمج ومنها بورصة الكويت وأسواق المال وغيرها. وأشارت الهيئة الى ان موضوع الدمج بشكل عام مازال في طور الدراسة وقد لا تسفر نتائج تلك الدراسات بالضرورة على اتفاق البنكين على اتمام العملية. وبينت الهيئة انها تعمل وفق استراتيجية تحدد على اساسها التوجه نحو جميع مساهماتها وذلك بعد دراسة مستفيضة معدة بشكل مهني بهدف تعظيم العائد للمال العام للدولة وفق قانون انشاء الهيئة العامة للاستثمار. فيما قال البنك المركزي انه في حال اذا ما انتهت الاجراءات الى تقدم بيت التمويل بطلب للمركزي للحصول على الموافقة المطلوبة لعملية الدمج فان المركزي سيقوم باجراء الدراسات اللازمة في اطار تطبيق القانون في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية، وستغطي هذه الدراسة مختلف العناصر المرتبطة بجدوى خلق كيان مصرفي جديد.

