وطن النهار

يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فيشمل برعايته وحضوره (حفل تكريم الفائزين في السنة الثامنة عشرة بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني للمعلوماتية). وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم في قصر بيان.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وأمين سر المجلس النائب الدكتور عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف عبدالعزيز العجمي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب. كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بجمهورية قبرص نيكوس خريستو دوليديس حيث سلم سموه رسالة خطية من نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص تضمنت دعوة سموه لزيارة جمهورية قبرص الصديقة. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

