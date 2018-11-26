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وطن النهار

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صاحب السمو هنأ ملك البحرين بنجاح الانتخابات


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى اخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة هذا نصها: صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تابعنا بكثير من الاعتزاز الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت صباح أمس في مملكة البحرين الشقيقة ويطيب لي هنا أن أعبر لجلالتكم وللشعب البحريني الشقيق عن خالص التهاني لنجاح العملية الانتخابية التي جرت بأجواء ديموقراطية شفافة وشهدت مشاركة شعبية في التصويت غير مسبوقة عبر من خلالها أبناء الشعب البحريني عن ايمانهم وتمسكهم بتجربتهم الديموقراطية خدمة لوطنهم وتحقيقا لمصالحه العليا متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة دوام التقدم والازدهار بقيادتكم وحكومتكم الرشيدة. وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير.


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