وطن النهار

أعلن رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش أمس الأحد أن الهيئة ستنظم يومي 15 و16 يناير المقبل مؤتمر الكويت الدولي (نزاهة من أجل التنمية) برعاية أميرية سامية وبشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وقال النمش لـ (كونا) ان المؤتمر يأتي تفعيلا لقراري مجلس الوزراء (419) و(528) بشأن تنظيم مؤتمر دولي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالقطاع الحكومي في الكويت.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف التعريف بجهود الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتوفير منصة عالمية تدعم تلك الجهود وتحفز الحوار الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي له بما يسهم في تحقيق أهداف خطة الدولة التنموية (2035) وخطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

وأوضح أن الكويت تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية وتوفير بيئة ايجابية لتنافسية الأعمال في مؤسسات الدولة ما يتطلب ابرازها بغية تحسين مركز البلاد على المؤشرات الدولية للنزاهة.

وأفاد بأن المؤتمر يستهدف كذلك تسليط الضوء على تجارب الجهات والمنظمات الدولية في مجال ارساء الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وابراز أفضل الممارسات الناجحة في اطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار النمش الى السعي لاتخاذ التدابير اللازمة نحو نشر الوعي بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني في ممارسة دور فاعل في تشجيع المجتمع لمكافحة الفساد.

وأكد حرص القيادة السياسية وتشجيعها لكل الجهود الرامية لتفعيل مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة، مثمنا في الوقت ذاته حرص مجلس الوزراء على تفعيل كل الاجراءات والخطوات اللازمة لاقامة وانجاح فعاليات هذا المؤتمر.

