وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري وأمين سر المجلس د. عودة عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف عبدالعزيز المرداس ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد حسين الشطي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح عبدالرضا خورشيد ورئيس لجنة الأولويات النائب أحمد نبيل الفضل وأمين عام مجلس الأمة علام علي الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب. كذلك استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد ايضا بقصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

