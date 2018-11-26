وطن النهار

عقد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، اجتماع عمل موسعا مع قياديي المحافظة وفق القرار الصادر بشأن تكليفهم لبعض الادارات نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للعمل والارتقاء به.

وأوضح الحمود أن هذه القرارات تأتي في اطار خطة المحافظة لتوزيع المهام والاختصاصات لتحسين جودة الخدمات وطرح الرؤى والأفكار ومناقشة كل القضايا المتعلقة باستكمال اجراءات العمل والارتقاء به لتقديم الأفضل، لاسيما أنها تأتي بمواكبة العام الجديد والاحتفالات الوطنية للبلاد.

وأشار الى أن أمام المحافظة رسالة وأهدافا سامية تسعى الى تحقيقها، وعلى الجميع فتح صفحة جديدة من العمل الجاد والسعي الحثيث لخدمة المواطن الذي يريد أن يرى ثمار عملنا قد تحققت على أرض الواقع.

وشدد الحمود على التحلي بروح الفريق الواحد، وبذل المزيد من أجل تطوير العمل وتحقيق ما نصبو اليه جميعا في تقديم الأفضل لأهالي المحافظة.

