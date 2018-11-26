وطن النهار

قام وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي رفقة المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح اول من أمس السبت بجولة تفقدية إلى خزانات مياه الأمطار على طريق الملك فهد في منطقة الصباحية.

وقالت وزارة الأشغال في بيان صحافي إن الزيارة استهدفت الوقوف على أعمال حفر الخزانات الأرضية التي نفذتها هيئة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستخدامها في تخزين مياه الأمطار لضمان عدم تأثير المنطقة السكنية المحيطة بها.

واكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس الادارة الشيخ عبدالله الحمود امس السبت ان الهيئة مستمرة في حفر الخزانات الارضية لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الامطار خلال المرحلة الحالية والمقبلة لمنع تدفق السيول الى المدن في المنطقة الجنوبية والاستفادة منها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الحمود لـ «كونا» عقب جولة تفقدية قام بها رفقة وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ونائب مدير شؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الاحمد الى موقع العمل الخاص بإنشاء خزانات تجميع وحصر المياه في منطقة جنوب الصباحية. واوضح انه تم خلال الجولة مناقشة جهود الهيئة في هذا الصدد كما تمت مناقشة تصوراتها لموسم الامطار الحالي وحتى شهر مايو المقبل اضافة الى تصوراتها لضمان استدامة الحلول المطروحة للمستقبل. من جانبه قال د. الاحمد في تصريح مماثل لـ (كونا) ان الخزانات التي تم حفرها في المنطقة الجنوبية على مسار السيول يمكن أن تستوعب ما يقارب 12 ألف متر مكعب من المياه. وأوضح انه سيتم حفر المزيد من هذه الخزانات لاستيعاب كميات أكبر من المياه للمساهمة في تخفيض نسب المتدفق منها الى منطقة الفحيحيل والمناطق المحيطة خصوصا بعد التكسرات التي شهدتها السدود بسبب الامطار وارتفاع منسوب المياه.

