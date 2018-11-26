وطن النهار

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان البلدية مازالت في حاله الطوارئ حتى اشعار آخر بسبب ظروف الطقس التى تمر بها البلاد من هطول للامطار وما يصاحبها من تداعيات، مؤكداً استنفار جميع أجهزتها وتسخير كل امكاناتها فضلا عن تفعيل بند الطوارئ المنصوص عليه بعقود النظافة الذي يتيح للبلدية استخدام الآليات والمعدات والعمال على مدار 24 ساعة.

وأوضحت البلدية انه تم توزيع 1100 سيارة وآلية بالاضافة الى 6 آلاف عامل في جميع المحافظات للتعامل مع الامطار خلال الثلاثة أيام الماضية حيث تم سحب 627 درب مياه من الشوارع والساحات العامة ورفع حمولة 153201م3 من مخلفات الاشجار والانقاض وفتح 330 منهولا لصرف الأمطار وانتشال 41 سيارة من المياه الراكدة فضلا عن تلقي 555 بلاغ وشكوي عبر حساب البلدية الرسمى بمواقع التواصل الاجتماع @kuwmun أو الخط الساخن 139 وقد تم التعامل معهم.

وأشارت البلدية الى ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت بحملات تنظيف للساحات العامة أسفرت عن رفع حمولة 28000م3 من الاشجار التي سقطت جراء الامطار الى جانب تنظيف جسور المشاة فضلا عن سحب 96 دربا من مياه الأمطار المتراكمة، مشيرةً الى أنه تم الدفع بعدد 190 آلية ومعدة تمثلت في 70 نسافا و72 لوريا،38 جرافة،6 تناكر،4 مكائن ضخ مياه فضلا عن توفير 1302 عامل نظافة الى جانب التعامل الفوري مع 37 بلاغا واردا من غرفة العمليات.

وتابعت: فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة قام بالتعامل مع 72 شكوى واردة عبر الخط الساخن للفريق وتم تحويلها للجهات المختصة بالبلدية فضلا عن فتح 7 شوارع من الأمطار من خلال فتح مناهيل صرف الامطار.

وأكدت البلدية أن ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية قامت بجميع التدابير السريعة لمعالجة الآثار التي ترتبت على هطول الأمطار حيث باشرت فرق التنظيف التابعة لادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ضمن خطة العمل المدروسة عند هطول الامطار، مؤكدة أن الفرق قامت على الفور بسحب 427 دربا من مياه الامطار من الشوارع والساحات ورفع حمولة 47955م3 من اغصان الاشجار المتساقطة والانقاض والاتربة في مناطق المحافظة فضلا عن انتشال سيارة من المياه المتراكمة الى جانب فتح 127 منهولا لصرف الامطار والتعامل مع 130 بلاغا لتسهيل الحركة من خلال ازالة المخلفات العالقة والاوساخ وسحب المياه من الشوارع والتجمعات المائية بمشاركة 313 آلية تضمنت 12 جرافة كبيرة و11 جرافة صغيرة، 24 نسافا كبيرا، 25 نسافا صغيرا، 3 تناكر سحب مياه، 5 تناكر سحب مياه المجاري، 7 مضخات مياه، 3 مناشير لتقطيع الأشجار، 3 اسطونات أوكسجين لقص الحديد، 16 لوريا برافعة، 30 لوريا، 6 هاف لوري، كرين بوم، 74 مكبسا، 21 كناسة حجم كبير، 27 كناسة حجم متوسط، 13 كناسة حجم صغير، 11 تريلا، 6 كرين سطحة، 3 رافعة شوكية، 11 هوك لفت، كناسة مقطورة بالاضافة الى مشاركة 1719 عامل نظافة.

وذكرت ان فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية قام بالتعامل مع 23 شكوى واردة عبر الخط الساخن للفريق وتحويلها للجهات المختصة الى جانب التعامل الفوري مع شكوي لأحد المواطنين يفيد بغرق المنزل بمنطقة صباح الناصر.

ولفتت الى ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية مبارك الكبير رفعت حالة الاستنفار حيث قامت بسحب 15 دربا من مياه الأمطار المتراكمة فضلا عن رفع حمولة 10879م3 من الاشجار المتساقطة والاتربة الى جانب التعامل الفوري مع 12 بلاغ، لافتة الى أنه تم الدفع بـ84 آلية تمثلت في 28 نسافا و36 لوريا، 14 جرافة، مكينتان ضخ مياه ومنشاران بنزين بمشاركة 400 عامل.

واضافت بان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الاحمدي بفتح 133 منهولا لصرف الامطار فضلا عن سحب 32 دربا من مياه الامطار الى جانب رفع حمولة 30647م3 من الاشجار المتساقطة والانقاض وانتشال 24 سيارة بالاضافة الى التعامل مع 52 بلاغا بمشاركة 328 آليه و1990 عامل نظافة.

وتابعت قائلة ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي قامت برفع حمولة 8740م3 من الانقاض والاشجار المتساقطة فضلا عن فتح 50 منهول صرف الامطار والتعامل مع 7 بلاغات واردة وانتشال سيارة من المياه وذلك بمشاركة 214 آلية تمثلت في 26 نسافا كبيرا، 20 نسافا صغيرا، 17 جرافة كبيرة، 9 جرافات صغيرة، 66 لوريا، 51 كناسة، 10 هوك لفت، 3 تناكر مجاري، 11 منشارا لقص الأشجار ومكينة قص لحام فضلا عن 1496 عامل نظافة.

وقالت ان ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قد قامت بسحب 57 درباً من مياه الأمطار ورفع حمولة 26980م3 من المخلفات الى جانب انتشال 15 سيارة فضلا عن فتح 13 منهولاً لصرف الامطار بالاضافة الى التعامل مع 22 بلاغاً بمشاركة 835 آلية و1050 عامل نظافة.

وتطرقت الى أن عمليات التنظيف متواصلة على مدار الـــ24 ساعة حتى الانتهاء من ازالة الأتربة التي جرفتها مياه الأمطار في الطرقات والشوارع الرئيسية كذلك شفط المياه المتجمعة تحت الانفاق والكباري والجسور.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل في حال وجود اى شكوى.

