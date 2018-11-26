وطن النهار

قال الوكيل المساعد لشؤون التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب ان الوزارة ممثلة بقطاع التعاون- نجحت بفضل الله في إدارة الأزمة نتيجة الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الأيام الماضية بسبب تهاطل الأمطار بغزارة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية التي لعبت دورا كبيرا في الإحاطة بالمواطنين ومساعدتهم على تلبية حاجياتهم من المواد الاستهلاكية دون أن يتم تسجيل أي نقص أو خلل في التزود بهذه المواد بل إن بعض الفروع التابعة لهذه الجمعيات عملت بشكل دائم طوال 24 ساعة مثل فرع لوازم العائلة إضافة إلى أنه تم توفير بعض الخدمات بصفة مجانية ومنها تكليف فنيين بالتدخل لصيانة الأعطاب الكهربائية الحاصلة بمنازل المواطنين نتيجة تسرب مياه الامطار لشبكات الكهرباء.

