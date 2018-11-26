وطن النهار

قال مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الخدمات د. احمد الحسيني بأن وكيل الوزارة خلود الشهاب كرمت مجموعة من الموظفين الذين عملوا ضمن فرق الاحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد اخيرا.

وبين أن هذا التكريم يأتي تقديرا من الوزارة للجهود التي بذلها هؤلاء الجنود الذين عملوا على مدار الساعة في أوقات الطوارئ التي مرت بها البلاد بكل إخلاص ومسؤولية بعيدا عن الأضواء.

وأشار الى ان الشهاب وجهت كلمة شكر للمحتفى بهم أثناء الحفل حيث قالت نجتمع اليوم لنحتفل بكم كجنود مخلصين بذلتم جهودا مباركة و تحليتم بروح المسؤولية العالية بعيدا عن الظهور الإعلامي، وكان هدفكم الأول هو العمل بروح الوطنية ملبيؤن نداء الوطن فالشكر لا يفي بحق استجابتكم السريعة وتضافر جهودكم مع زملائكم من أجل تحقيق المصلحة العامة التي حافظتم بها على ربط الاتصالات بين مؤسسات الدولة وبين الدولة والعالم الخارجي، مضيفة بأن هذا التكريم أقل بكثير من الجهود التي بذلتموها ولكن يأتي اجتماعنا هذا لنقول لكم شكرا على كل ما قدمتموه.

وبين الحسيني ان وكلاء الوزارة المساعدين شاركوا في تكريم الموظفين مشيرا إلى أن التكريم شمل جميع قطاعات الوزارة المعنية.

