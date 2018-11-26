وطن النهار

اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان استقبال طلبات التعويض في اليوم الاول تم بكل انسيابية وتنظيم إذ تواجد اعداد لا بأس بها من المتضررين من المواطنين والمقيمين وتم تسلم طلباتهم مستوفاة بالنماذج التي تم اعدادها والمستندات الثبوتية مثل ملكية المنزل وملكية السيارة ومستندات اثبات الحالة.

وأضافت الصبيح في تصريح صحافي خلال الجولة التي قامت بها صباح امس في مقر الهيئة العامة للتعويضات بالشامية حيث كان استقبال طلبات تعويض المواطنين والمقيمين جراء الامطار والسيول ان الهدف من الجولة هو الاطلاع على سير العمل وطريقة استقبال طلبات التعويض وأن الامور تسير وفقا لما تم الاعداد والتجهيز له.

واوضحت الصبيح ان اعداد الموظفين المعنيين باستقبال طلبات التعويض كانت متناسبة مع الاعداد التي راجعت لجنة التعويضات مؤكدة أن الجولة كشفت عن حسن التعاون بين الموظفين والمراجعين، مشيرة الى ان استقبال الطلبات سيكون يوميا من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا في ايام الدوام الرسمي.

من جهته كشف رئيس فريق تعويضات المتضررين من الأمطار وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي عن استقبال حوالي 300 متقدم من مواطنين ومقيمين في اليوم الاول، لافتا الى أن المرحلة الأولى التي بدات اليوم مخصصة لاستقبال المعاملات الموثقة من المواطنين والمقيمين عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الأمطار.

واضاف الصرعاوي أن الذين عمدوا مباشرة إلى إجراء الإصلاحات اللازمة على مساكنهم أو ممتلكاتهم المتضررة، يجب عليهم توثيق الضرر الواقع وإثبات الإصلاحات التي تمت وتقديمها مع طلب التعويض ويجب أن يكون بمعايير الضرر نفسها من دون مبالغة، مبيناً أن عملية تعويض المواطنين والمقيمين عن الأضرار التي لحقت بهم ستتم عبر 3 مراحل رئيسة، تنتهي بتعويض المتضررين.

وأشار إلى أن اللجنة حين فتحت باب تقديم طلبات التعويضات لم تحدد تاريخاً لإغلاقه، وذلك اعتباراً لعوامل موضوعية راعت مصالح المتضررين كأولوية قصوى، مبيناً أن الفريق حين يلحظ بدء تقلص عدد المتقدمين بطلبات التعويضات سيعلن عن الموعد النهائي لإغلاق الباب، حتى يتسنى لمن لم يتقدم الإسراع في إثبات الضرر الواقع عليه.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستكون خاصة بفريق التعويضات ولجانه الفنية المتخصصة إذ سيدرس كل حالة على حدة لتقييم كل الأضرار التي وقعت من الناحية الفنية، وتحديد المسؤولية الأولية عنها، ومن ثم تحديد التعويض المناسب.

ولفت الصرعاوي الى أن اللجان الفنية المتخصصة ستأخذ كل تلك الأمور في الاعتبار، حفاظاً على مقدرات المواطنين المالية وتعويضهم عن الضرر الحاصل فعلياً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية قد تبدأ قبل إغلاق باب المرحلة الأولى، ما يعني أن المرحلتين ستسيران على خط متوازٍ حتى الانتهاء من التقييم الفني لكل الطلبات.

ومضى قائلا أن المرحلة الأخيرة ستبدأ بناء على ما خلصت إليه اللجان من تقدير الخسائر المتحققة لكل حالة ومقدار التعويض المناسب لها، ومن ثم تحديد القيمة النهائية لإجمالي التعويضات، مع رفع تقرير مفصل بها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. من جانبه قال موظف الاستقبال في الهيئة العامة للتعويضات حميد الحميدان ان غالبية الحضور اليوم كانوا للاستفسار عن المطلوب وكيفية الاجراءات التي يتم تقديم المطالبة بها، مشيرا الى ان بعض المتقدمين كانت معاملاتهم جاهزة ومستوفاة للشروط وهؤلاء تم تسلم اوراقهم ومنحهم وصل استلام.

ولفت الحميدان الى ضرورة تعبئة نموذج الطلب وافادة شخصية عن الضرر مع وجود توثيق للضرر واثبات ملكية للمتضرر سواء كان منزل او سيارة، مبينا ان عملية تقديم الطلبات تسير بشكل مرن وسلس من خلال التجهيزات التي وفرتها الهيئة سواء كاونترات او موظفين او ارقام للمراجعة.

