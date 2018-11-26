وطن النهار

قام وفد من اتحاد الصناعات الكويتية برئاسة رئيس مجلس ادارة الاتحاد حسين الخرافي ومدير عام الاتحاد هدى البقشي بزيارة الى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التقيا خلالها مدير عام الهيئة د. علي المضف، ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية أ.د. فاطمة الكندري ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث أ.د. جاسم الأنصاري ونائب المدير العام لشؤون التدريب بالانابة م.أسامة الدعيج، وعدد من مديري المعاهد والادارات وعمداء الكليات، وذلك لبحث استقطاب وتشجيع مخرجات الهيئة للعمل بالقطاع الصناعي.

وعقد الجانبان اجتماعا تطرقا خلاله الى سبل توطيد العلاقة والتعاون فيما بينهما، لتوجيه مخرجات الهيئة وتشجيعها على الانخراط بالقطاع الصناعي. بدوره ثمن مدير عام الهيئة د. علي المضف مبادرة اتحاد الصناعات الكويتية وحرصهم على التعاون والتنسيق مع الهيئة لاستقطاب مخرجاتها للعمل في المصانع التي تفتقر الى العمالة الكويتية الفنية والمدربة مشدداً على ضرورة التسريع في استقطاب هذه العمالة والاستفادة منها.

من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي حاجة المصانع في الكويت لخريجي الهيئة من العمالة الفنية المدربة، مؤكداً ضرورة تزويد اتحاد الصناعات باعداد الخريجين او المتوقع تخرجهم من التخصصات التي يحتاج اليها القطاع الصناعي.

كما رحب الخرافي بالزيارات الميدانية للمصانع لاتاحة الفرصة للخريجين للتعرف عن كثب عن بيئة العمل بها، مؤكداً اهمية كفاءة الأداء لهذه المخرجات.

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع الى العديد من الموضوعات التي تسهم في توطيد التعاون بينهما والاستفادة من الامكانات التي يتمتعا بها كالورش والمعامل في الهيئة بجميع قطاعاتها والتي يمكن ان يستفيد منها اتحاد الصناعات الكويتية.

وأكد الجانبان ضرورة التواصل المستمر فيما بينهما ممثلا بتبادل الزيارات وعقد اللقاءات واستعراض قصص النجاح ممن يعملون في القطاع الصناعي تشجيعاً لمنتسبي الهيئة من الفنيين، وابرازاً لاهمية العمل الصناعي في العالم أجمع، كما أكد الجانبان كذلك ضرورة نشر الوعي باهمية العمل في هذا القطاع.

