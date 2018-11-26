وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح أمس بمكتبه بمقر وزارة الداخلية بمنطقة صبحان بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام اللواء سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بوزارة الداخلية بدولة قطر.

وقد رحب الجراح بضيفه مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والتي تعد نموذجاً يحتذى به وتم مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أجهزة أمن البلدين.

وأشار الجراح الى أن الزيارات واللقاءات الثنائية تسهم في تبادل المعلومات والخبرات وتدعم العمل الأمني على جميع المستويات.

ومن جانبه أعرب اللواء الخليفي عن شكره وتقديره للشيخ خالد الجراح على حسن الاستقبال مؤكدا على أهمية التعاون البناء في تطوير المجالات الأمنية وتبادل الخبرات على الأصعدة كافة بين البلدين.

