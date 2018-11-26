وطن النهار

اعتبر عضو لجنة الاعلام الجمركي المنسق العام لشؤون المنافذ رئيس ميكنة العمل الجمركي والنظم الأمنية في الادارة العامة للجمارك طلال العيدان، حصول الجمارك الكويتية من بين ثلاث المراتب الأولى المتقدمة في مشروع رفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية للجهات الحكومية وبنسبة انجاز تجاوزت الـ 95% من اجمالي الخدمات المقدمة الكترونياً انجازاً ينطلق من حرص الادارة العليا وفي مقدمتهم مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي، وادارة المشروع بكل عناصره والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بكل عناصرهم والذين ساهموا بهذا الانجاز وكان لديهم العزيمة والاصرار لرسم سياسة جمركية جديدة تليق بمقدرات وقدرات الجمارك الكويتية وتلحق بركب التكنولوجيا الحديثة العالمية في المجال الجمركي.

وأكد العيدان في تصريح صحافي ان تطوير الخدمات الالكترونية للجمارك يسهم في رفع كفاءة العمل الجمركي وبيئة الأعمال ويحقق المرونة المطلوبة في حركة التعامل مع الجمارك وتنقل البضائع، مشيراً الى ان حرص الادارة العامة للجمارك على مسايرة التقدم الهائل في استخدام التكنولوجيا وتقديم خدماتها المتنوعة دون الاعتماد على المستندات والمعاملات الورقية وبما يتماشى مع ترجمة رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بحلول عام 2035.

واشار العيدان، الى انجاز 49 خدمة الكترونية خاصة بتعاملات الجمارك مع كافَّة الجهات ذات العلاقة وذلك من اصل 54 خدمة الكترونية في دليل الخدمات مشيراً الى ان هناك 5 خدمات سيتم الانتهاء منها بنهاية مارس المقبل.

وجدد رئيس ميكنة العمل الجمركي والنظم الأمنية التأكيد على ان استراتيجية الادارة العامة للجمارك تستلزم العمل على تحسين بيئة العمل بالتعاون مع شركائنا في العمل بما يحقق السيطرة والرقابة الجمركية على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، وزيادة الايرادات الجمركية وتذليل الصعاب امام المستوردين والمصدرين عبر تبسيط للدورة المستندية وتسهيل الافراجات الجمركية وفق أفضل التقنيات مع عدم الاخلال بالناحية الأمنية.

