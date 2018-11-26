وطن النهار

اكد أمين سر مبادرة «أمان من الادمان» الدكتور علي الأنصاري حرص المبادرة على توفير الجو الصحي للمتعافين من الادمان ومساعدتهم على اعادة دمجهم في المجتمع بما يتناسب واحتياجاتهم الفعلية في مرحلة الرعاية اللاحقة والتأهيل.

وثمن الأنصاري في تصريح صحافي الاقبال اللافت من قبل المتعافين من الادمان للمشاركة في البرامج التأهيلية التي أعدتها المبادرة وتشمل نحو 44 ورشة عمل ومحاضرة يقدمها نخبة من المتخصصين في مجالات مختلفة لتأهيلهم ضمن مساعي المبادرة لتحقيق رؤيتها التي تتسق بمضمونها مع رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد (الكويت 2035) من أجل استثمار طاقات الشباب ورفع هممهم وجعل العزيمة ركيزة لديهم.

وذكر الأنصاري ان مبادرة «أمان» تعد أول حاضنة متخصصة للشباب الكويتي المتضرر نفسياً تحت أي ضغط فردي أو مجتمعي متصل بجميع أنواع الادمان والتعافي منه، موضحاً أنه لم يعد من الغريب أن نسمع بين حين وآخر عن اعلان ظهور جمعيات تطوعية ومنها «أمان» التي تضم نخبة من الشباب الكويتي المتخصص والمؤهل بعمل انساني عظيم يهتم بنشر ثقافة نشر الوعي من الادمان سواء الظاهري أو السلوكي وفق بيئة صحية آمنة على جميع المستويات جسدياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً. ونوه الى أن البرنامج التأهيلي لمبادرة «أمان» جاء لسد الفجوة التي كانت تحول بين انتقال المدمن من الأجواء النظرية والبيئة المحمية التامة وبين الانتقال الى البيئة المفتوحة في المجتمع الحقيقي والحياة الواقعية بالاعتداد بالذات ورفع مستوى الوعي الذاتي لدى المتعافين ومن ثم تقبل الذات وحب الذات. ورأى ان تعاطي المخدرات ليس مجرد تجربة فحسب كما يتصور البعض، لكنها كابوس يحيط بجميع جوانب الشخص المتعاطي، بداية من جسده وعقله، ومروراً بحياته العملية سواء كان عمله أو دراسته، ووصولاً الى حياته الشخصية وعلاقته بمحيطه.

