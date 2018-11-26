وطن النهار

يناقش المجلس البلدي في اجتماعه صباح اليوم الاثنين سؤال الرد على مشروع القرية التراثية، كما سيناقش البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين والمتعلقة بأعمال بلدية الكويت.

وسيتخلل الجلسة كذلك الرد بشأن اللائحة التنفيذية لقانون البلدية «33/2016»، وسؤال الاعضاء بشأن الغاء مشروع معالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها في كبد، بالاضافة لمتابعة السؤال بشأن الميزانية المخصصة للمجلس البلدي.

وسيناقش المجلس الرد على سؤال بشأن الخيام الجاهزة والمؤقتة في المحافظات، كما سيناقش الاقتراح المقدم بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة التاسعة من لائحة النظافة ونقل النفايات والخاص بحظر عرض المركبات للبيع.

وسيتطرق المجلس في اجتماعه اليوم للاقتراح المقدم بشأن اشتراطات الأمن والسلامة بجميع الأبنية باضافة طفايات الحريق بالسكن الخاص أسوة بالسكن الاستثماري، والاقتراح المقدم بشأن عدم وضع الاعلانات التجارية في سط شارع الخليج العربي، كما سيتابع المجلس محاضر لجان المحافظات وغيرها من اللجان.

