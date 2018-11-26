وطن النهار

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أمس أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة.

وقال الحمود في كلمة ألقاها خلال افتتاح (أسبوع الطاقة الذكية وأدوات وأساليب تخطيط الطاقة المحلية المستدامة للمدن العربية): إن رؤية الكويت التنموية تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة والمستدامة والتي تعد أقل كلفة وأكثر حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.

وأوضح أن رؤية سمو أمير البلاد تستهدف تأمين ما نسبته 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء بحلول 2030 عبر مصادر الطاقة المتجددة والمتوقع لها توفير 2?463 مليار دولار أميركي سنويا.

