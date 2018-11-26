loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البيئة»: تقدم في مجال الطاقة المتجددة


أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح أمس أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول نحو الطاقة المتجددة.
وقال الحمود في كلمة ألقاها خلال افتتاح (أسبوع الطاقة الذكية وأدوات وأساليب تخطيط الطاقة المحلية المستدامة للمدن العربية): إن رؤية الكويت التنموية تستهدف الاعتماد على الطاقة المتجددة والمستدامة والتي تعد أقل كلفة وأكثر حفاظا على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أن رؤية سمو أمير البلاد تستهدف تأمين ما نسبته 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء بحلول 2030 عبر مصادر الطاقة المتجددة والمتوقع لها توفير 2?463 مليار دولار أميركي سنويا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة