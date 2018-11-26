وطن النهار

أشاد عدد كبير من أطباء وزارة الصحة بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر جمعية الجراحين الكويتية، والذي أقامته الجمعية تحت عنوان الجراحة الآمنة، مؤكدين أن التنظيم جاء على أعلى مستوى، كما أن الاستفادة من الورش، والخبرات المتواجدة بالمؤتمر فاق كل التوقعات.

وتمنى الأطباء أن تستمر جمعية الجراحين الكويتية في دفع عجلة التقدم الصحية بهذه الجدية في الأداء، والاستفادة القصوى من الخبرات التي تواجدت في المؤتمر.

وأكد رئيس الجمعية د.سلمان الصباح أن الجمعية سعت منذ اللحظة الأولى الى تمكين الأطباء في الكويت من الاستفادة من الخبرات العالمية، وصقل مهاراتهم الجراحية، مضيفاً أن المؤتمر تحدث عن الجراحة الآمنة، للوصول الى أفضل النتائج الجراحية، وأكثرها أماناً، وتحدث عن كل ما هو جديد مع التركيز على درجة الأمان العالية.

وقال ان هناك 3 ورش عمل تمت على هامش المؤتمر احداها كانت عن المسؤولية الطبية، والأخطاء الطبية،والثانية عن كيفية اختيار المعدات الطبية بطريقة آمنة، والثالثة عن المضاعفات الجراحية، وقد نجحت جميعها في نقل الخبرات، وصقل مهارة جراحينا.

وبين أن المعرض صاحبته غرفة عمليات لكيفية عمل الكشف المسبق لسلامة المرضى، ومحاضرات أساسية، وفي احدى المحاضرات تحدث فيها جون ماتونز المدرب الخاص لمؤسس أبل،كما تحدث جراح أميركي عن اجراء عمليات جراحية في أماكن صعبة سواء على قمم الجبال أو في المحيطات، وكانت النقاط من التعليم المستمر 30 نقطة.

واضاف ان المؤتمر سيرفع توصياته لوزارة الصحة، من أجل العمل على سرعة تنفيذها، ومن ثم تحقيق المؤتمر أهدافه التي يطمح اليها، ويسعى الى تنفيذها.

