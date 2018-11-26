وطن النهار

أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس رابطة الغدد الصماء الكويتية استشاري غدد صماء أطفال في مستشفى الصباح الدكتور زيدان المزيدي أهمية مؤتمر (تكنولوجيا داء السكري واختلال الغدد الصماء) الذي انطلق أول من أمس السبت في إتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات بين الأطباء والمهتمين بهذا المجال.

وقال المزيدي في تصريح صحافي إن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيناقش مسببات وسبل علاج داء السكري واختلالات الغدد الصماء للأطفال والبالغين.

وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء على الأجهزة الحديثة التي تقدمها وزارة الصحة لعلاج مرض السكري ومنها (مضخة الانسولين) التي تغني عن وخز الأبر اليومي إذ انها «تضخ الانسولين تلقائيا مرة كل ثلاثة أيام». وأوضح المزيدي أن المؤتمر سيتطرق إلى بحث سبل المساهمة في تطوير الأداء الفني والمهني لتأهيل العاملين في هذا المجال بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين. من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في معهد دسمان للسكري الدكتورة اباء العزيزي في تصريح مماثل إن الكويت تحتل المرتبة الثانية عالميا في نسبة الإصابة بمرض السكري بعد فنلندا بحسب احصائيات الاتحاد الدولي للسكري. وأضافت العزيزي أن السكري يعد من الأمراض التي تتسبب في مضاعفات خطرة ومميتة تقلل من جودة الحياة مشيرة إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بسبل الوقاية منه.

