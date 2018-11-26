وطن النهار

في اطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك الديوان في مؤتمر ومعرض الهندسة الميكانيكية الدولي الذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية بنسلفانيا، خلال الفترة من 9 وحتى 15 نوفمبر الحالي.

ومثّل الديوان كبير المهندسين بادارة الدعم الفني منى الباز، حيث قالت إن الجمعية الدولية للهندسة الميكانيكية (ASME) أقامت مؤتمرها السنوي الذي يعد أكبر مؤتمر عالمي يختص بجميع مجالات الهندسة الميكانيكية، ويلعب دورا هاما وحيويا في تحويل الدراسات والأبحاث العلمية الى تطبيقات عملية يتم الاستفادة منها في الحياة اليومية. وأضافت انه تم خلال المؤتمر تقديم العديد من أوراق العمل والأبحاث المتخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية، والتي تشمل موضوعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، بالاضافة الى هندسة الطيران والطاقة الحرارية. وأفادت الباز أن المؤتمر استهدف اعطاء الفرصة للباحثين والمهتمين والمؤسسات العلمية من مختلف دول العالم للالتقاء وتبادل الآراء والنتائج العلمية والخبرات في مجالات مختلفة للهندسة الميكانيكية، حيث تم تنظيم معرض على هامش المؤتمر شارك فيه العديد من الجامعات العالمية بالاضافة الى مجموعة كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة.

