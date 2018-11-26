وطن النهار

حقق فريق معماري كويتي ضم عددا من المصممين بقيادة المهندس جاسم النشمي حضورا لافتا في جناح مدينة الكويت بأسبوع دبي للتصميم الذي أقيم مؤخرا، بحضور عدد من الشخصيات بينهم وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الاماراتية نورة الكعبي. وقام الفريق بتمثيل دولة الكويت في المعرض الرئيس «أبواب» للمهرجان، من خلال مشروعهم «دزرت كوست»، والذي ركز على موضوع الرواية القصصية، واستضاف المعرض أجنحه لأربع مدن أخرى هي عمان وبيروت ودبي والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. وأعرب المهندس النشمي في بيان صحافي عن سعادته الغامرة بتمثيل بلده الكويت في هذا الحدث العالمي، لافتا الى أنه قرر مع فريقه الكويتي البحث في تاريخ هوية التصميم في الكويت، ورواية قصة حول استخدام الماضي لانشاء تصاميم ومنتجات معاصرة، مشيرا الى أنه تم في جناح الكويت عرض 46 منتجا مصممين خصيصا لتلك المشاركة ممن تمت صناعتهم عن طريق الصب في الرمل في احد المسابك في الكويت، الى جانب أن المنتجات المعروضة مصحوبة بخمس شاشات تعرض المراحل الخمس لعملية التصنيع.

