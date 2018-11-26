وطن النهار

ذكر مدير ادارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت خالد الياقوت أنه ضمن الاستراتيجية المتبعة بالإدارة داخل الجامعة لنشر الثقافة والتوعية الصحية والسلامة الوقائية بهدف النهوض بالجانب التوعوي والارشادي والوقائي للأمن والسلامة، وانطلاقاً من حرص الادارة على المشاركة الايجابية في خدمة المجتمع الجامعي والتوعية الصحية لدى مرتادي الجامعة. شاركت ادارة الأمن والسلامة قسم السلامة (العيادات الطبية) ومن خلال التنسيق المسبق مع المكتب الاعلامي بوزارة الصحة - في المعرض التوعوي الذي أقيم ضمن أنشطة اليوم المفتوح للاحتفال باليوم العالمي للسكري للعام 2018 تحت شعار (مرض السكري يهم كل العائلة)، وذلك يوم الأربعاء الماضي بقاعة الشيخة سلوى الصباح ابتداء من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً.

واقتصرت المشاركة في المعرض على عرض بروشورات ارشادية توعوية ذات صلة بنمط الحياة الصحية وكيفية الحد من انتشار مرض السكري، مع شرح للبرامج الغذائية الصحية والغذاء المناسب لمرضى السكري وأسس النظام الغذائي الواجب اتباعه للوقاية من مرض السكري ومقارنة الغذاء الصحي مع غير الصحي وكذلك تم تقديم بعض النصائح والارشادات عن أمراض السكري والضغط.

وتضمنت المشاركة كذلك خدمات أخرى مثل قياس ضغط الدم وقياس الحرارة ونسبة السكر بالدم ونسبة الكوليسترول، موضحاً ترحيب ادارة الأمن والسلامة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة للقيام بمثل هذه المشاركات والتي تهدف الى تعزيز معلومات المواطنين ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بالأمراض المختلفة وطرق التعامل معها.

