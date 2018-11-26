آراء

التراجع العام في الشأن السياسي والممارسة الديموقراطية في البلاد هي عملية شاملة لاتتجزأ وانسحبت هذه الحالة على جميع مظاهر العمل السياسي بدءا من الساحة البرلمانية مرورا بدور منظمات المجتمع المدني وانتهاء بالحركة الطلابية..

ومايعنينا هنا هو واقع الحركة الطلابية الكويتية، هذه الحركة التي كانت تمارس دورا فاعلا عبر مراحل تاريخية مبكرة حيث شكلت نواة الحراك السياسي في الكويت في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكان لها رموزها المعروفون ومواقفها وتأثيرها في الواقع السياسي والثقافي وتوجيهها للرأي العام في الكويت..

هكذا كانت الحركة الطلابية الكويتية من أقوى وأشهر الحركات الطلابية في المنطقة العربية كانت حاضرة ومشاركة فاعلة في الأحداث الوطنية والقومية وعلامة كويتية بارزة اسهمت بدعم الاتجاه الديموقراطي للنظام السياسي في الدولة..

ولكن ماذا عن واقع الحركة الطلابية اليوم؟ هل مازال لدينا حركة طلابية حقيقية بفعلها وفاعليتها؟ ماذا أصاب العمل الطلابي؟ هل هناك حالة تراجع ثقافي أم انتكاسة سياسية أم ماذا؟

الحركة الطلابية الكويتية في الجامعات والمعاهد التطبيقية التي كانت تقود التغيير السياسي والثقافي في الكويت أصابها اليوم التغيير وكل عوامل التعرية والتشويه.

للأسف تشوهت الحركة الطلابية الكويتية بما تشوه به وجه الحالة السياسية في البلاد الذي يعاني من «دمامل خبيثة» من الطائفية والفرز الفئوي والصراع القبلي فتحول الطرح السياسي والثقافي الراقي الى طرح هابط من الفزعات والنعرات الاجتماعية الضيقة انعكست على تراجع عام في مختلف الشؤون الاقتصادية والتنموية والثقافية وانخفاض لسقف الحريات الدستورية، وساد خطاب الكراهية وتقسيم المجتمع وتوزيع صكوك الوطنية واحتكار الولاء والانتماء، ورقصت أبالسة النفاق على أنغام المحسوبية والتطبيل السياسي.

كل ذلك انعكس بشكل طبيعي وتلقائي على الحركة الطلابية فتعالت صيحات القبلية والطائفية والعنصرية وتحولت الهتافات الوطنية الى «شيلات» وعرضات عصبية بين الطلبة، وغاب عنها الطرح السياسي والاهتمام بالقضايا القومية الكبيرة ففقدت تأثيرها في الشأن السياسي وابتعادها عن الدور المعهود لها اجتماعيا وثقافيا.. وان ما هو موجود اليوم من انتخابات جامعية بشكلها الحالي وممارساتها السلبية يمكن أن ينطبق عليها أي وصف عدا أن تكون حركة طلابية لها فعلها وفاعليتها.

