آراء

من المعيب جدا استغلال الكوارث الطبيعية في التكسب الانتخابي لان ذلك يدل على استخفاف في استخدام الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنائب، الذي عليه ان يكون رقيبا امينا على اعمال الجهاز التنفيذي للدولة، وفي الوقت ذاته السعي الى تطوير العمل الحكومي من خلال تطوير التشريعات، غير ان الحاصل في الكويت عكس المنطق الدستوري في كل دول العالم، خصوصا ذلك السعي المحموم من بعض النواب الى اختلاق ازمات سياسية في كل مناسبة، وكأنهم لا يريدون ان يكون هناك عمل تشريعي صحيح ورقابة على اعمال الحكومة تؤدي الى نتائج جيدة تخدم الكويت.

على اثر العاصفة المطرية التي شهدتها البلاد هذا الشهر، تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد، وهو «فشل الحكومة في ادارة الكوارث الطبيعية»، علما ان أداء الحكومة بعد العاصفة الاولى كان رائعا بشهادة الكويتيين كافة، وكانت هناك اجراءات قاسية ضد كل من تلاعب بالمخططات او البنية التحتية، والامر اليوم بعهدة لجنة التحقيق، التي عليها ان تعلن الحقيقة للكويت كلها، وان تكون المحاسبة قاسية بحجم الخسائر، لكن السؤال: هل يدرك سعادة النائب الطبيعة المناخية للمنطقة والتغيرات التي حصلت في العقود الاخيرة، وهل سبق للكويت ان شهدت هذه الكمية من الامطار في الاعوام الخمسين الماضية؟

هذا من جهة ومن جهة أخرى.. أليس هناك تدخلات نيابية وضغوط انتخابية من اجل ترسية المناقصات على فريق معين من المقاولين؟ وهل يمكن لاي نائب ان يعلن براءته من تلك الضغوط، ام انه يجري التفريق بين هذا وذاك لمجرد تحميل المسؤولية لهذا الوزير او ذاك، او لرئيس مجلس الوزراء لاننا نريد فقط تحميله المسؤولية وزيادة الرصيد الانتخابي؟

من الطبيعي الا تكون هناك اجابات عن الاسئلة المطروحة، لانها تمس جوهر الممارسة النيابية الخطأ، وتجرد بعض النواب من اوراق ضغط يمارسونها على الحكومة، ولهذا من المهم جدا النظر بواقعية الى ما يجري وتحمل المسؤوليات الوطنية من دون اي حسابات انتخابية، بمعنى أن على النائب الموقر المستجوب ان ينظر الى القصور القانوني الذي يفسح المجال لعدم محاسبة المسؤولين بالطرق الصحيحة، كأن يقترح تعديل القانون ليتم الزام كل المقاولين ومكاتب الاشراف الهندسي المسؤولة بدفع مجمل الخسائر التي تكبدها المواطنون، وان يكون هناك نص قانوني واضح بمنع التدخلات النيابية في المناقصات العمومية، التي كانت نتيجتها هذا المشهد المؤسف الذي رأيناه في الثلاثة اسابيع الماضية.

أداء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الثلاثة اسابيع الماضية كان محل تقدير واشادة من الجميع، فهو عمل ضمن الاسس القانونية على وضع النقاط على الحروف، ودفع بالمحاسبة الى اعلى المستويات، وبالتالي من المعيب جدا ان يكون جزاء ذلك الاستجواب غير الواقعي الذي لاشك سيسقط في الجلسة النيابية لانه مبني على التجني وليس الحقيقة، والمقصد منه الاستهداف لمجرد الاستهداف الا اذا كان وراء الاكمة ما وراءها، عندها علينا ان ننظر بعين المسؤولية الى الخلفيات التي تحكم النواب، ونعمل جميعا على تخليص الكويت من آفة التعطيل التشريعي والحكومي التي يبدو انها ممنهجة لاسباب لا يعلم بها الا الذين ليس لديهم غير تعطيل المسيرة التشريعية في البلاد.

