آراء

قال تعالى في سورة الرعد: (أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى? كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)، قال الطبري:

«أفَالرَّبُ الذي هو دائمٌ لا يَبيدُ ولا يَهْلِك ، قائم بحفظ أرزاق جميع الخَلْق. متضمنٌ لها، عالمٌ بهم وبما يكسبُونه من الأعمال، رقيبٌ عليهم، لا يَعْزُب عنه شيء أينما كانوا، كَمن هو هالك بائِدٌ لا يَسمَع ولا يُبصر ولا يفهم شيئًا، ولا يدفع عن نفسه ولا عَمَّن يعبده ضُرًّا، ولا يَجْلب اليهما نفعًا؟ كلاهما سَواءٌ؟» وما من شك أن هذا تساؤل عقلي بحت، يحفز السامع للنظر والتدبر والتفكر، ليرى أين نسه وعقله مما يحدث أمامه.

اذن فالمحدث أو الممكن كما يسميه البعض، مفتقر الى موجد ذي صفات الخلق والحكمة والعلم وغير ذلك، ولننظر الى الكتاب كيف عارض المشركين، وفند أقوالهم بطريق العقل و المشاهدات التي يرونها بل ويعترفون هم بها، فيلزمهم بحجته العقلية من خلال اعترافاتهم:

قال تعالى في (المؤمنون):

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80))، وقال في نفس السورة: (قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَهٍ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ اِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92).

وهنا تبرز قضايا عقلية وحوارات والزامات، يقول ابن عطية في التفسير:

(أمر الله تعالى نبيه بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا يمكنهم الا الاقرار بها ويلزم من الاقرار بها أن يؤمنوا بباريها ويذعنوا لشرعه ورسالة رسوله)، وقال القرطبي:

أفلا تعقلون: كنه قدرته وربوبيته ووحدانيته، وأنه لا يجوز أن يكون له شريك من خلقه، وأنه قادر على البعث).

فالقرآن فيه الزامات عقلية، وفيه حوارات عقلية، وهو كتاب ان فقهه المجادل مع غير المسلم، أو مع الملحد سيأتي بأمور كونية، وصفات في ذات الله، لا تخطر له على بال، ولكن متى فقه هذا الكتاب ودرسه دراسة تأمل وعقل وتبصر وتفسير وتدبر.

