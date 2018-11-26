آراء

في كل مجتمع يعاني من الفساد أو من غياب الديمقراطية الحقيقية الكاملة باعتبارها الأداة والسلاح الذي يتم من خلاله اصلاح الوضع وترتيبه يسعى المصلحون للنضال من أجل الوصول إلى بيئة سياسية سليمة وصحية تجرد من تهاون عن استخدام صلاحياته في اصلاح الوضع القائم أو انغمس في الفساد.

وفي المقابل هناك مجموعة مستفيدة تعيش على وجود الفساد مدعية سعيها للإصلاح والتطور وقد تتشكل على أكثر من وجه وطريقة أحدها وأكثرها خطورة هو تشكلها على شكل تيار سياسي له مبادئ سامية معلنة بينما على أرض الواقع ينحصر كل دوره السياسي في تدعيم بقاء الوضع كما هو دون تغيير لقواعد اللعبة واشعال الخلافات الجانبية.

لضمان استمرار الوضع القائم بكل سلبياته يحتاج المستفيدون منه الى خلق واشعال صراع غير حقيقي أو أكثر يبعد الجميع عن الاصلاح السياسي الحقيقي وذلك هدفه اشغال أكبر عدد من مكونات المجتمع فيما بينهم وتحميلهم مسؤوليات فساد الوضع والبيئة دون التوجه مباشرة نحو من يملك الصلاحيات ويدير الأمور مثل الحكومة والفعاليات السياسية الحقيقية التي تدير المشهد وتملك الصلاحيات وتسبب باستمرار الفساد وأشكاله.

وجود هذه الصراعات والمشاكل المفتعلة المتعلقة غالباً بأمور مثل الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية يضمن للفساد وللمستفيدين منه استمرار تدفق ما يريدون وعدم وجود جبهة موحدة تواجه منبع الفساد سواء كان حكومة متراخية عن استخدام صلاحياتها أو فاسدة بطبيعتها.

عبّاد الوضع القائم يدعمون استمراره عن طريق تكثيف حملاتهم وصراعاتهم المختلقة تجاه مجموعات لا تتمتع بالسلطة أصلاً وبوجود هذا الصراع تنفرد السلطة دائماً وتغرد لوحدها دون أي مضايقة ولا هجوم لتستمر وينتهي دورها في هذه المشاكل المختلقة بخلق توازنات تتغير كل مرة حسب الجو العام.

أول مراحل مواجهة الوضع القائم السيئ هو التوجه نحو اصلاح البيئة السياسية لا دعمها وضمان استمرارها حتى يتسنى لمن يريد الاصلاح تقديم مشروعه المتعلق مباشرة بتوفر الصلاحيات العامة باعتبارها المدخل لأي اصلاح فدون وجود الصلاحيات ومواجهة من يملكها ويسبب بتراخيه في افساد الوضع أكثر وأكثر سيستمر عبّاد الوضع القائم بتشتيت التوجهات واشغال الجميع بقضايا فرعية وان بدت مهمة ليتسنى لهم الاستمرار في حصد الغنائم أكثر وأكثر. تفاءلوا

