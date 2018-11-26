آراء

نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتميز شعبها بأنه خبير في كل شيء، فاذا كانت قضية رياضية أغلب الشعب اذا لم يكن جميعه ينقلب الى خبير بالشؤون الرياضية، وكل واحد يدلو بدلوه ويشرح وينظر ويحلل على كيفه، ونفس الشي اذا القضية قانونية الجميع من أهل بلدي يصبحون محامين وخبراء بالقانون، وبالمثل اذا القضية اقتصادية انقلبوا الى خبراء في عالم الاقتصاد يحللون وينظرون في بورصات العالم وأسعار النفط، والأدهي يحلل بسعر العقار بالكويت وهو ماعنده بيت وقاعد بالايجار وعمره ماباع او اشترى بيت واذا القضية صارت صحية الجماعة صاروا بروفيسيرات مو دكاترة ويشخصون الأمراض ويعطون العلاج، وحتى تركيبة الادوية الجماعة قاموا يفهمون فيها واذا القضية دستورية صاروا خبراء بالدستور ويحللون هذا دستوري وهذا غير دستوري، ومنهم من هو لو تسأله ما يعرف عدد مواد الدستور وليس مواده، وفي الآونة الاخيرة أغلب الشعب أصبحوا خبراء في علم الفلك والأرصاد الجوية والكل قام يشرح عن أحوال الجو، والعجيب قاموا يحددون كمية الأمطار واي يوم واي ساعة راح ينزل المطر وبعد يعرفون مكان نزوله جنوب والا شمال.

والله مابقي لاعب او فنان او طالب او موظف او عضو مجلس امة او مدرس او دكتور الا وأصبح خبير أرصاد جوية في الايام الاخيرة.

ماشاء الله نحن الدولة الوحيدة اللي عندها مليون خبير، لا وخبير في كل شي وما اقول الا «هذا أهو الكويتي».

