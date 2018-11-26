إضاءات

حققت أغنية «مليت» للنجمة يارا و النجم ودوزي، حاجر الـ 700 ألف مشاهدة ،وذلك بعد طرحها أمس عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

والأغنية من كلمات دوزي، و ألحان دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف، والكليب من إخراج جيل الغبري.

يذكر أن النجمة يارا ظهرت باسمها الحقيقي لأول مره من خلال برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

كما أنها فازت بالكأس ثم عادت للساحة الفنية في أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير عام 2004 وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف ثم أصدرت ألبومها الأول في عام 2005 بعنوان حب كبير والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان.

