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نظمت جمعية ملتقى الكويت للعمل الخيري ندوة «مبادرة الكويت لحوكمة العمل الإنساني: تطبيقات ومكتسبات» تحدث فيها الفنان عبدالعزيز المسلم نائب رئيس مجلس أمناء مركز الكويت لتطوير العمل الإنساني «مسار» والسفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، وذلك في فندق الجميرا.

أكد المسلم أن هناك مسؤولية مجتمعية في تسخير الفن للارتقاء بالانسانية، وأضاف: منذ نشأتي وبعد نضوجي أكاديميا مارست التطوع في معظم اللجان الخيرية والانسانية داخل الكويت، إلى جانب رحلاتي في دعم التعليم خارج الكويت، كذلك الرعاية الطبية وانشاء الجامعة المفتوحة عبر الانترنت للاجئين السوريين لدعم التعليم في المخيمات التركية، بخلاف دعم المساجد والأيتام والارامل.

وتابع: مهمتنا كمثقفين وفنانين الارتقاء في الشعوب من خلال المتعة البصرية والرسالة التي نقدمها.. كي نسهم في تطور وتوعية المجتمع، ومواجهة الفقر والمرض، وتأكيد قيم الاحترام والتعايش مع الآخر. وهذه معايير تقدم الشعوب وليست وجهة نظري الشخصية، وإنما معايير هيئة الامم المتحدة نفسها.

وذكر المسلم أننا متأخرون كوننا شعوبا مستهلكة وليست منتجة، ولذلك يجب تدعيم الفن كصناعة ضمن منظومة المشاريع الصغيرة.

حول ما يتردد أنه كفنان يميل إلى الحكومة من خلال الأعمال التي يطرحها قال: «هذا الكلام سمعته من بعض الزملاء، لكن منهجنا يتمثل في طرح القضايا على مدى ثلاثين عاما، في نطاق المسؤولية المجتمعية من خلال أعمالنا مثل «هالو بانكو« و«عبيد في التجنيد» و«فريج صويلح» ، فنحن نقدم النصيحة للآخرين من أجل الارتقاء بالفن والمجتمع على السواء.

وأكد أن ما يهمه الخروج بنتائج هادفة ترتقي بالجيل الحالي في الأمة العربية، حيث يكون هناك جيل منتج وليس عبئًا على الدولة.

وأشار إلى حرصه على تقديم خدمات إعلامية متكاملة، خصوصًا أنه يعمل في الاعلام منذ سنوات طويلة لافتا إلى أن الأيادي ممدودة للجميع للتعاون سواء من داخل الكويت أو خارجها.

