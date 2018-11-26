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الإعلام الكويتي ونعني وزارة الإعلام، على وجه الخصوص، في هذه المرحلة من تاريخها، أمام مرحلة في غاية الأهمية، حيث تتحرك مدرستان، الأولى هي التقليدية والثانية هي مدرسة التجديد والحداثة ومسايرة المرحلة الراهنة من تاريخ الإعلام الجديد.

وحتى لا نفهم بطريقة مغلوطة، نحن لسنا ضد التقليدية، ولكن مع الرهان على التجديد والحداثة وجيل من المبدعين الشباب.

ولعل التجربة الأخيرة، التي عاشها الإعلام الكويتي، أكدت على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين القطاعات والاشتغال على حرفيات التجديد ومنهجية التطور لتجاوز كل الصيغ التقليدية السابقة والتي كان لها زمانها وعصرها ورجالها وإنجازاتهم أيضاً. ولكننا اليوم أمام مرحلة جديدة، تحتم علينا التجديد والمعاصرة والحداثة وأيضاً مخاطبة المشاهد بلغة وبإيقاع جديدين.

مع رهان التجديد، ومع تجاوز كل الأطر السابقة،التي تؤكد التجربة، بأنها لم تعد قادرة على تلبية مستلزمات المرحلة الجديدة بكل معطياتها.

إيقاع الإعلام تغير، وهكذا يجب أن تتغير المدارس والتجارب ولربما الأسماء، لأن الحداثة تدعونا لأن نتطور.. لنعيش المرحلة بكل أبعادها ومضامينها وصيغها المتجددة.

هذه المواجهة بين المدارس هي سنة الحياة.. وسنة الحياة تؤكد بأن البقاء للتجديد.. والمتجددين.. وهي دعوة لمرحلة جديدة تلوح ملامحها في الأفق القريب.

وعلى المحبة نلتقي

