إضاءات

ألقت د. سعداء الدعاس أستاذ النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية محاضرة بعنوان: «استخدام الميديا في المسرح»، ضمن فعالية قسم اللغة العربية في كلية الآداب.

أدارت الندوة رئيس اللجنة الثقافية في الكلية د. سعاد العنزي، حيث تحدثت د. سعداء عن كلاسيكيات المسرح العالمي، وقارنت بين تقديمها في الزمن الراهن باستخدام الميديا، ورؤيتها في العصور السالفة.

وضربت الدعاس أمثلة من عروض كويتية وعربية وعالمية، مشيرة إلى قدرة الشاشة على إبراز الدواخل البشرية بالإضافة إلى إمكانية التنقل الزماني والمكاني في العرض، واستخدام أكبر عدد من الممثلين من دون الحاجة إلى وجودهم على الخشبة، وفي المداخلات، تساءل الطلبة عن قضية التأويل لتلك العروض، وناقشوا هشاشة بعض عروض المسرح الجماهيري.

كما تحدث د. علي العنزي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية عن إشكاليات استخدام الشاشة وأثرها على روح العرض المسرحي.

